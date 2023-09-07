В Алматы ремонт проспекта Гагарина не успевают закончить в срок

В июле 2023 года аким Алматы Ерболат Досаев поручил завершить работы по проспекту Гагарина и открыть движение до конца августа. Однако, как рассказали Zakon.kz 7 сентября 2023 года в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети", ремонт проспекта не успевают закончить в срок.

В распространяемом сообщении сказано, что по заказу ТОО "Алматинские тепловые сети" подрядной организацией ТОО "Аскади" производится реконструкция тепломагистрали (от ТК 1-6 по ул. Ходжанова до ЦТРП), которая была введена в работу с 1976 года и выработала свой нормативный срок.

Проводить реконструкцию без вскрытия дорог и ограничения проезда нет возможности, так как трубопровод пролегает под землей на определенных участках уличного сегмента.

"На данном участке реконструкции продление срока завершения работ связано с механическими особенностями грунта. В период выполнения работ происходил обвал грунта, что затрудняло выполнение реконструкции. Кроме того, в связи с повышенной застройкой на данном участке возникали сложности из-за большого количества пересечений инженерных сетей". Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

В связи с этими факторами, уточнили в ведомстве, конечная сдача объекта реконструкций в эксплуатацию сдвигалась, чтобы проводимые работы были выполнены без потери качества, а также без срыва отопительного сезона.

"На сегодняшний день уже завершены работы по укладке сетей по проспекту Гагарина, выполнена утрамбовка грунта под укладку асфальта. В ближайшее время, с учетом погодных условий, будут начаты работы по восстановлению асфальтного покрытия". Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

Ранее Ерболат Досаев отмечал важность данной магистрали, которая является связующей для перераспределения тепловой энергии и доведения ее до горожан.

Данная магистраль круглый год обеспечивает теплоснабжением 60 объектов, в которые входят 19 многоквартирных жилых домов, два детских сада и другие 39 объектов.