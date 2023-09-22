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В Алматы открыли движение по проспекту Гагарина после ремонта тепломагистрали

В Алматы открыли движение по проспекту Гагарина после ремонта тепломагистрали Фото: ТОО "АлТС"
В Алматы после ремонта тепломагистрали открыли движение для транспорта по пр. Гагарина. Об этом накануне, 21 сентября 2023 года, рассказали в ТОО "Алматинские тепловые сети", сообщает Zakon.kz.

В АлТС уточнили, что движение по пр. Гагарина открыли 14 сентября.

"Строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей на участке по пр. Гагарина в Алматы завершены. Здесь проложили асфальтобетонное покрытие, тем самым возобновили движение транспорта".ТОО "Алматинские тепловые сети"
В Алматы открыли движение по проспекту Гагарина после ремонта тепломагистрали

Фото: ТОО "АлТС"

В компании напомнили, что в Бостандыкском районе работы по реконструкции тепловых сетей ТМ-1 от ТК 1-6 по ул. Ходжанова до Центрального транзитно-распределительного пункта теплоэнергии (ЦТРП) по пр. Гагарина, от ул. Ходжанова с переходом на ул. Ескараева ведутся с 29 июня.

"В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы по ул. Ескараева. Данный участок тепловых сетей не влияет на подготовку к отопительному сезону в связи с тем, что действующий трубопровод проходит по ул. Ходжанова. Завершение работ планируется в ноябре т.г. В 2023 году проложили 548,7 м, еще столько же планируется на следующий год".ТОО "Алматинские тепловые сети"

Цель проводимой реконструкции – улучшить работу существующей городской тепломагистрали ТМ-1 в связи с ее физическим износом. Она позволит обеспечить теплом жителей 19 многоквартирных домов, 2 детских садов и 39 других объектов, расположенных в контуре вышеуказанных улиц города.

"Всего в межотопительный период этого года в Алматы реконструируются и ремонтируются 17,7 км сетей теплоснабжения, 120 км электроснабжения, 43 км водоснабжения и 29 км газоснабжения", – добавили в ТОО "АлТС".

В середине июля 2023 года аким Алматы Ерболат Досаев проверил ремонтируемый участок тепломагистрали по пр. Гагарина. Тогда он поручил завершить ремонтные работы и открыть движение по проспекту до конца августа.

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В Алматы ремонт проспекта Гагарина не успевают закончить в срок

7 сентября в ТОО "Алматинские тепловые сети" (АлТС) рассказали, что ремонт пр. Гагарина не успевают закончить в срок. В компании пояснили, что это связано с механическими особенностями грунта (в период выполнения работ происходил обвал грунта, что затрудняло выполнение реконструкции) и с повышенной застройкой на данном участке (возникали сложности из-за большого количества пересечений инженерных сетей).

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