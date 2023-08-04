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Очередной проспект перекроют в Алматы

Очередной проспект перекроют в Алматы Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Алматы на проспекте Сейфуллина начинается ремонт проезжей части. Работы планируется завершить до конца августа. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе городского акимата 4 августа 2023 года.

В распространяемом сообщение сказано, что с 23.00 4 августа до 07.00 6 августа будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по проспекту Сейфуллина на участке от кольца ж/д вокзала Алматы-1 до ул. Жумабаева.

Также отмечено, что объезд закрытого участка будет осуществлен через ул. Акан Серы, ул. Зорге, ул. Осипенко, ул. Ержанова, ул. Жансугурова, ул. Жумабаева и прилегающие улицы.

Проезд к пересекаемым улицам предлагается по следующим улицам:

  • ул.Тынышбаева – объезд через ул.Осипенко, ул.Кунгурская, ул. Шолохова, ул.Сауранбаева;
  • ул.Пугачева – объезд через ул.Шолохова, ул. Осипенко, ул.Чехова;
  • ул.Спартака – доступ на участок от пр.Сейфуллина до ул.Сауранбаева будет ограничен;
  • ул. Молдагалиева – объезд через ул.Шолохова, ул.Толстого, ул.Чехова;
  • ул.Чернышевского – объезд через ул.Шолохова, ул.Толстого, ул.Чехова;
  • ул. Аймауытова – объезд через ул.Шолохова, ул.Толстого, ул.Чехова;
  • ул. Физкультурная – объезд через ул.Шолохова, ул.Чехова;
  • ул. Майбороды – объезд через ул.Акан Серы;
  • ЖК "Теремки" – объезд через ул.Кассина, ул.Жумабаева;
  • ул.Палладина – объезд через ул.Кассина, ул.Жумабаева;
  • ул.Ровенского – объезд через ул.Кассина, ул.Бехтерева, ул.Жумабаева;
  • ул.Каракумская – объезд через ул.Бехтерева, ул.Жумабаева;
  • ул.Шереметьева – объезд через Акан Серы;
  • ул.Никольской – объезд через ул.Кассина, ул.Жумабаева;
  • ул. Кипренского – объезд через ул.Кассина, ул.Жумабаева;
  • ул. Вятская – объезд через ул.Акан Серы;
  • ул.Усачева – объезд через ул.Бехтерева, ул.Жумабаева;

Стоит уточнить, что сквозное движение транспорта по ул. Жумабаева, ул.Шолохова, будет доступно.

"Проезд до ж/д вокзала Алматы-1 будет организован по ул. Акан Серы, пр.Суюнбая, ул.Шолохова, ул.Зорге, ул.Ержанова, ул.Осипенко. Во избежание дорожно-транспортных происшествий и организации дорожного движения на вышеуказанном участке улиц будут задействованы 4 экипажа полка патрульной полиции".Пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, 5 августа временно будут изменены схемы движения следующих маршрутов:

  • №30 – в южном направлении – ул. Акан Серы – пр. Сейфуллина далее по схеме; в северном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Акан Серы далее по схеме;
  • №33 – в восточном направлении – ул.Жумабаева – ул. Жансугурова – ул. Ержанова – ул. Осипенко – ул. Рихарда Зорге – далее по схеме; в западном направлении – ул. Рихарда зорге – ул. Осипенко – ул. Ержанова – ул. Жансугурова – ул. Жумабаева – далее по схеме;
  • №85 – в восточном направлении – ул.Жумабаева – ул. Жансугурова – ул. Ержанова – ул. Осипенко – ул. Рихарда Зорге – далее по схеме; в западном направлении – ул. Рихарда зорге – ул. Осипенко – ул. Ержанова – ул. Жансугурова – ул. Жумабаева – далее по схеме;
  • №102 – в восточном направлении – ул.Жумабаева – ул. Жансугурова – ул. Ержанова – ул. Осипенко – ул. Рихарда Зорге – разворот на кольце до КП "Алматы 1"; в западном направлении – начало с КП "Алматы 1" - ул. Рихарда зорге – ул. Осипенко – ул. Ержанова – ул. Жансугурова – ул. Жумабаева – далее по схеме;
  • №106 – в восточном направлении – ул. Жумабаева – ул.Акан Серы – ул. Шолохова – далее по схеме; в западном направлении – ул. Шолохова – ул. Акан Серы – ул. Жумабаева – далее по схеме;
  • №2 – в северном направлении – ул. Рихарда Зорге - "КП Алматы 1"; в южном направлении – начало движения с "КП Алматы 1" - разворот по кольцу – ул. Рихарда Зорге - ул. Шолохова – далее по схеме;
  • №18 – в северном направлении – пр. Сейфуллина – ул.Жумабаева – ул. Жансугурова – ул. Бурундайская – далее по схеме; в южном направлении – ул. Бурундайская – ул.Жансугурова – ул. Пр. Рыскулова разворот на кольце – пр. Сейфуллина – далее по схеме;
  • №33 – в северном направлении – ул. Жумабаева – ул. Акан Серы – ул. Рихарда Зорге – разворот на кольце – ул. Рихарда Зоге – ул. Шолохова – далее по схеме; в южном направлении – ул. Шолохова – ул. Рихарда Зорге – разворот на кольце – ул. Рихарда Зорге – ул. Акан Серы - ул. Жумабаева – далее по схеме;
  • №34 – в северном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Жумабаева – ул. Жансугурова – ул. Ержанова – ул. Осипенко – разворот на кольце до "КП Алматы 1"; в южном направлении – начало с "КП Алматы 1" - разворот на кольце – ул. Рихарда зорге – ул. Акан Серы – ул. Жумабаева – пр. Сейфуллина – далее по схеме;
  • №36 – в северном направлении – ул. Шолохова – ул. Рихарда Зорге – до "КП Алматы 1"; в южном направлении – начало с "КП Алматы 1" разворот на кольце – ул. Рихарда Зорге – ул. Шолохова – далее по схеме;
  • №41 – в заападном направлении – ул. Рихарда Зорге – ул. Осипенко – ул. Ержанова – ул. Жансугурова – далее по схеме; в восточном направлении – ул. Жансугурова – ул. Ержанова – ул. Осипенко – ул. Рихарда Зорге – далее по схеме;
  • №72 - в северном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Жумабаева – ул. Жансугурова – ул. Ержанова – ул. Осипенко – разворот на кольце до "КП Алматы 1"; в южном направлении – начало с "КП Алматы 1" - разворот на кольце – ул. Рихарда зорге – ул. Акан Серы – ул. Жумабаева – пр. Сейфуллина – далее по схеме;
  • №217 – в западном направлении – ул. Шолохова – ул. Рихарда Зорге – до "КП Алматы 1"; в восточном направлении – начало "КП Алматы 1" - разворот на кольце – ул. Рихарда Зорге – ул. Шолохова – далее по схеме;
  • №214 - в восточном направлении – ул. Ержанова – ул. Осипенко – разворот на кольце "КП Алматы 1"; в западном направлении – начало с "КП Алматы 1" - ул. Осипенко – ул. Ержанова – далее по схеме;
  • №215 – в восточном направлении – ул. Ержанова – ул. Осипенко – ул. Рихарда зорге – ул. Шолохова – далее по схеме; в западном направлении – ул. Рихарда зорге – ул. Осипенко – ул, Ержанова – далее по схеме;
  • №227 – в восточном направлении – ул.Ержанова – ул. Осипенко – разворот на кольце до "КП Алматы 1"; в западном направлении – начало с "КП Алматы 1" - ул. Осипенко – ул. Ержанова – далее по схеме;
  • №ТП17 – в северном направлении – пр. Сейфуллина – разворот на пр. Рыскулова – до КП "Сейфуллина /Рыскулова"; в южном направлении – начало с КП "Сейфуллина /Рыскулова юг" - Пр. Сейфуллина – далее по схеме.

3 августа 2023 года сообщалось, что на участке от улицы Ауэзова до улицы Розыбакиева по проспекту Абая в Алматы будут проводиться ремонтные работы. Участок будет перекрыт для всех видов транспорта.

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