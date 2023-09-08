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Девичья фамилия: почему казахстанцы стали реже вступать в брак

Кольца Фото: pixabay
Число "окольцевавшихся" пар в очередной раз снизилось – на 3% по сравнению с прошлогодними, а с показателями 10-летней давности – на все 30%. Zakon.kz разбирался в причинах нежелания сограждан идти под венец и давать клятвы вечной любви.

Социологические

Сами социологи, явившие стране неутешительную статистику, объяснили происходящее инфляцией и трудностями в приобретении собственных квадратных метров.

Жилищный вопрос стоит настолько остро, что им же, в первую очередь, зачастую мотивируют невозможность "остепениться" как минимум до 30 лет.

Однако репродуктологов мода на примерку белого платья в "бальзаковском возрасте" настораживает. Их интерес узкоспециализированный – увеличивающийся с годами риск тяжелых беременностей и патологий плода, от которого врачи и пытаются уберечь дам настоятельными рекомендациями поспешить к алтарю.

Правда, у дам, равно как и у джентльменов, помимо упомянутых, есть и другие поводы призадуматься перед принятием ответственного решения.

Экономические

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев лаконично заметил, что никакого секрета в отказе от традиционных "ячеек общества" нет – влияют неуверенность людей в будущем, тяжелая экономическая ситуация и снижение уровня жизни:

"В 90-е вообще была отрицательная ситуация. Отток населения плюс низкая рождаемость и высокая смертность – население сокращалось. Последующий "бум" случился как раз с началом "тучных нулевых", когда экономика росла, активно рос уровень жизни, росли доходы, соответственно, были большие надежды, позитивные ожидания и перспективы. На пик рождаемости мы вышли к 2021 году, когда был установлен рекорд – прирост населения порядка 500 тыс. Кажется, в 2022 году был впервые зафиксирован спад этого прироста – 300-350 тыс. Полагаю, в этом году будет либо на том же уровне, либо ниже".

Спикер припомнил время появления названных в народе в шутку "карантинными" детей – "ковидный" всплеск рождаемости. Правда, после него положение ухудшилось. Добил его "привет" из упомянутого "лихого" десятилетия: дети 90-х сейчас как раз в подходящем для создания семьи возрасте, но их количественно не очень много – вспоминаем низкую рождаемость в тот период.

Психологические

По мнению семейного психолога Меруерт Байтуменовой, перспектива замужества подрастеряла привлекательность в глазах современных казахстанок.

"Изначально брак – это был своего рода договор между племенами, родами, кланами и даже государствами в целях экономической безопасности, укрепления и расширения границ и всего, что этому сопутствовало. С начала прошлого столетия и незадолго до него женщина была в статусе избираемой, то есть женихи, может, и были, но вряд ли кто-то хотел жениться на бесприданнице. Таким образом, не так давно брак нес мощную экономическую нагрузку. Сейчас же многие молодые женщины стали самостоятельнее, хорошо зарабатывают – порой больше своих ухажеров. Теперь она выбирает, идти ей замуж или нет. Оказалось, мир может предложить нечто больше, чем замужество, – развитие, карьера, путешествия".Меруерт Байтуменова

Психолог также проследила падение ценности брака среди молодежи, но посоветовала парням и девушкам, задумавшим связать себя узами, взвесить все "за" и "против". Выбор партнера должен быть осознанным, желание работать над собой – двусторонним.

Ее коллега по цеху Светлана Богатырева разглядела положительную сторону в отрицательной, с точки зрения репродуктологов, динамике – большую осознанность в вопросах создания очага и деторождения.

"Для меня странно, когда говорят, что у нас много разводов, надо бороться с разводами. Да не с разводами надо бороться, а как раз развивать осознанное отношение к браку. Тогда и разводов будет меньше. И хорошо, что сейчас молодежь задумывается об этом, рефлексирует и, соответственно, более ответственно относится к этим шагам. Здорово, что у них есть альтернатива, что социальные нормы сейчас не обязывают рано вступать в брак, как было раньше", – считает эксперт.

К слову, о разводах. В прошлом году Департамент юстиции Алматы подсчитал, что чаще инициатива о разрыве исходит именно от женщин. А Центр по изучению института семьи КИОР выделил пять основных причин крушения "семейного корабля": зависимости, насилие, измены, увлечение азартными играми и нетрадиционная сексуальная ориентация одного из супругов.

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Вместе с тем с сентября текущего года действуют правила, согласно которым дела о расторжении браков при наличии несовершеннолетних детей будут рассматривать в специализированных межрайонных судах по делам несовершеннолетних.

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