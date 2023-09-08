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Экологи требуют очистить почву от нефтеотходов в Мангистауской области

Экологи требуют очистить почву от нефтеотходов в Мангистауской области Фото: скриншот с видео
Около двух миллионов тонн отходов от производства нефти остаются лежать в почве Мангистауской области. Экологи требуют провести очистку, сообщает Zakon.kz.

Нефтедобывающие компании, которые работают на территории региона обязаны расчищать завалы, которые остаются в грунте после разработки месторождений. На сегодня в земле Мангистауского региона продолжают храниться порядка двух миллионов нефтешлама. На очистку загрязненных земель выделено 13 миллиардов тенге. Все работы будут проводить за счет нефтедобывающих предприятий, передает AstanaTV.

Экологи отмечают, что такие захоронения остатков от производства нефти вредят окружающей среде.

"Воздействие от низ распространяется с помощью ветра, в грунтовые воды поступает, поэтому мы требуем, чтобы очистительные мероприятия проводились", – говорит Руслан Тукенов, руководитель департамента экологии Мангистауской области.

Ранее специалисты департамента экологии Северо-Казахстанской области провели исследование двух водоемов региона, в которых произошел массовый замор рыбы.

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Мария Мельникова
Мангистау Мангистауская область
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