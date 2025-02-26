Женщина из Мангистауской области требует от полицейских несколько миллионов тенге

Предпринимательница Айжан Нугманова требуют от полицейских Мангистауской области 4,5 миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

Женщина уверяет, что стражи порядка незаконно изъяли сотни килограммов товара из ее рыбного цеха. Теперь предпринимательница не может оплатить кредит и аренду. Она написала заявление в прокуратуру и там подтвердили, что правоохранители нарушили закон, передает телеканал "Астана".

Со слов предпринимательницы, 9 февраля 16 сотрудников полиции приехали в рыбный цех на нескольких патрульных автомобилях якобы в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер". Под этим предлогом изъяли 400 кг скумбрии и 184 кг осетровых. И это несмотря на то, что она показала им чеки и всю документацию.

Кроме того, в отношении Нугмановой стражи порядка возбудили уголовное дело за незаконное хранение и продажу рыбы.

А предприниматели из Павлодарской области подсчитывают убытки из-за отсутствия спроса на местную морковь.