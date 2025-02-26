Женщина из Мангистауской области требует от полицейских несколько миллионов тенге
Женщина уверяет, что стражи порядка незаконно изъяли сотни килограммов товара из ее рыбного цеха. Теперь предпринимательница не может оплатить кредит и аренду. Она написала заявление в прокуратуру и там подтвердили, что правоохранители нарушили закон, передает телеканал "Астана".
Со слов предпринимательницы, 9 февраля 16 сотрудников полиции приехали в рыбный цех на нескольких патрульных автомобилях якобы в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер". Под этим предлогом изъяли 400 кг скумбрии и 184 кг осетровых. И это несмотря на то, что она показала им чеки и всю документацию.
Кроме того, в отношении Нугмановой стражи порядка возбудили уголовное дело за незаконное хранение и продажу рыбы.
А предприниматели из Павлодарской области подсчитывают убытки из-за отсутствия спроса на местную морковь.