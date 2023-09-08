Новый министр спорта прокомментировал поражение казахстанских футболистов

Фото: Telegram/Ermek_Marzhyqpaev1

7 сентября 2023 года состоялся долгожданный футбольный матч. Однако казахстанские болельщики не смогли порадоваться успеху своей сборной: Казахстан проиграл Финляндии. Новый министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев не остался в стороне и прокомментировал поражение, сообщает Zakon.kz.

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