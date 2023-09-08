Новый министр спорта прокомментировал поражение казахстанских футболистов
Фото: Telegram/Ermek_Marzhyqpaev1
7 сентября 2023 года состоялся долгожданный футбольный матч. Однако казахстанские болельщики не смогли порадоваться успеху своей сборной: Казахстан проиграл Финляндии. Новый министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев не остался в стороне и прокомментировал поражение, сообщает Zakon.kz.
Чиновник опубликовал фотографии с матча и оставил небольшой комментарий по игре на странице в Instagram.
"К сожалению, нашей сборной победить не удалось, но это спорт – поражения случаются. Тем не менее, отмечу, что наши ребята бились до последнего, пусть сравнять счет у них и не получилось. Несмотря на результат, команда показала достойную игру".Ермек Маржикпаев
Также он отдельно отметил болельщиков, заполнивших стадион.
"Поддержка сегодня была на высоте. Надеюсь, в игре с Северной Ирландией она будет не менее горячей. Ну, а нашим парням желаю победы в воскресном матче. Мы болеем за вас, несмотря ни на что!" Ермек Маржикпаев
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