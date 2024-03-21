Как министр туризма и спорта поддержал казахстанских футболистов после поражения

Министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев поддержал наших футболистов после разгромного поражения в Греции в битве за выход на Евро-2024, сообщает Zakon.kz

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Маржикпаев отметил, что сборная проиграла, но мы не должны забывать, что это спорт – в нем победы и поражения идут рука об руку.

"Даже несмотря на то, что игра была на выезде, более 400 болельщиков поддерживали национальную сборную на стадионе, миллионы зрителей по всей стране переживали за наших ребят. Это доказывает, что в такие моменты мы все едины. Хотелось бы выразить благодарность парням, которые подарили нам надежду выхода на Евро. Желаю в дальнейшем удачи и только побед. Мы всегда вместе с вами!", - написал в Instagram глава ведомства.

Ранее перед матчем министр обращался к сборной со словами поддержки:

"Предстоит не простой матч на выезде. До заветной мечты миллионов казахстанцев остался всего один шаг. Парни, вы большие молодцы! Не зависимо от исхода сегодняшней встречи, мы все уверены, что вы выложитесь на все сто процентов, что вы будите биться на каждом сантиметре поля",- сказал Ермек Маржикпаев.

Матч между сборными Казахстана и Греции закончился с разгромным счетом 5:0. Наши футболисты упустили шанс. А Греция прошла в финал, где сразится за путевку на Евро-2024.