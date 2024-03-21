Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как министр туризма и спорта поддержал казахстанских футболистов после поражения

Как министр туризма и спорта поддержал казахстанских футболистов после поражения, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 03:55 Фото: Instagram.com/ermek_marzhyqpaev/
Министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев поддержал наших футболистов после разгромного поражения в Греции в битве за выход на Евро-2024, сообщает Zakon.kz

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Маржикпаев отметил, что сборная проиграла, но мы не должны забывать, что это спорт – в нем победы и поражения идут рука об руку.

"Даже несмотря на то, что игра была на выезде, более 400 болельщиков поддерживали национальную сборную на стадионе, миллионы зрителей по всей стране переживали за наших ребят. Это доказывает, что в такие моменты мы все едины. Хотелось бы выразить благодарность парням, которые подарили нам надежду выхода на Евро. Желаю в дальнейшем удачи и только побед. Мы всегда вместе с вами!", - написал в Instagram глава ведомства.

Ранее перед матчем министр обращался к сборной со словами поддержки:

"Предстоит не простой матч на выезде. До заветной мечты миллионов казахстанцев остался всего один шаг. Парни, вы большие молодцы! Не зависимо от исхода сегодняшней встречи, мы все уверены, что вы выложитесь на все сто процентов, что вы будите биться на каждом сантиметре поля",- сказал Ермек Маржикпаев.

Матч между сборными Казахстана и Греции закончился с разгромным счетом 5:0. Наши футболисты упустили шанс. А Греция прошла в финал, где сразится за путевку на Евро-2024.

Читайте также

ЧМ по фигурному катанию: Михаил Шайдоров пробился в произвольную программу
ЧМ по фигурному катанию: Михаил Шайдоров пробился в произвольную программу
Греция - Казахстан 5:0 - наши футболисты продули в битве за Евро-2024
Греция - Казахстан 5:0 - наши футболисты упустили шанс получить путевку на Евро-2024
Сборная Греции разгромила Казахстан в первом тайме
Сборная Греции разгромила Казахстан в первом тайме
Елена Вебер
Евро-2024 Греция Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД дали пояснение
МЧС сделало важное предупреждение для жителей Алматы
МЧС сделало важное предупреждение для жителей Алматы
Где находится Карим Масимов
Где находится Карим Масимов
Баян Алагузова показала &quot;сыночка&quot;
Баян Алагузова показала "сыночка"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: