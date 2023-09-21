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Девять социально значимых продуктов подешевели в Казахстане

Какие продукты подешевели в Казахстане Фото: Zakon.kz
Бюро национальной статистики рассказало о том, какие социально значимые продукты продолжают дешеветь в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Бюро национальной статистики 21 сентября, в целом за минувшую неделю цены на социально значимые продукты в Казахстане снизились на 0,1%, а в годовом выражении – выросли на 6%.

По информации статистического ведомства, по состоянию на 19 сентября в Казахстане упали цены на девять социально значимых продуктов. Наиболее заметно подешевели лук (на 3,4%) и картофель (на 2,1%). На 0,5% снизились цены на гречневую крупу и капусту. В пределах долей процента подешевели подсолнечное масло, сахар, кефир, творог, макаронные изделия.

Динамика цен на социально значимые товары

Инфографика Бюро национальной статистики

Подорожали яйца (+0,9%), рис (+0,5%), соль (+0,3%), курятина (+0,3%). Также немного выросли цены на говядину, сливочное масло, кефир, творог.

На прошлой неделе статистики также отмечали, что в Казахстане падают цены на овощи, но дорожают мясо, рис и яйца.

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