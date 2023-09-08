Динара Закиева анонсировала жесткие меры за насилие в отношении детей

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева на странице в Facebook рассказала, что уже разработан законопроект по обеспечению безопасности детей, сообщает Zakon.kz.

Она уточнила, что данный документ был представлен в рамках Межведомственного совещания в Генеральной прокуратуре.

"В течение сентября планируется обсуждение законопроекта с НПО, общественностью на разных площадках, а затем направлен на заключение правительства, экспертизы. Будет обсуждаться в рабочих группах Мажилиса Парламента РК. Всех заинтересованных экспертов и общественные организации приглашаем к обсуждению. Прошу направить заявку мне лично". Динара Закиева

В заключении Закиева опубликовала основные положения законопроекта (всего 55 позиций в 4 Кодексах и 10 законах).

Он предусматривает ужесточение наказания за все формы насилия, жестокого обращения в отношении детей; преступлений против половой неприкосновенности; выпадение из окон; буллинг; безопасности детской инфраструктуры и двора; лицензирование детских учреждений; меры по закреплению системы, инфраструктуры поддержки семьи; организационно-практические меры, направленные на создание Единого контакт-центра/телефона доверия для семей, женщин и детей; открытие центров психологической поддержки детей в организациях образования и т.д.

1 сентября 2023 года, выступая с Посланием народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев заявил: "В качестве главы государства требую ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних".

По его словам, особое внимание следует уделить вопросам безопасности дорожной инфраструктуры, зданий, одежды, продуктов питания для детей.

Позднее детский омбудсмен прокомментировала Послание главы государства и предложила внести в Уголовный кодекс новую статью.