Насилие в отношении детей - Токаев озвучил свое требование от имени главы государства

Фото: pixabay

"В качестве главы государства требую ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних", – так заявил президент Касым-Жомарт Токаев 1 сентября 2023 года, выступая с Посланием народу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: