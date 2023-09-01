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Насилие в отношении детей - Токаев озвучил свое требование от имени главы государства

дети насилие Токаев поручение Фото: pixabay
"В качестве главы государства требую ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних", – так заявил президент Касым-Жомарт Токаев 1 сентября 2023 года, выступая с Посланием народу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По его словам, особое внимание следует уделить вопросам безопасности дорожной инфраструктуры, зданий, одежды, продуктов питания для детей.

"Важно также психическое здоровье подрастающего поколения. Требуется институционально усилить в образовательных учреждениях службу психологической поддержки, организовать единый телефон доверия и разработать действенную программу помощи жертвам насилия и буллинга".Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что неотъемлемым правом каждого ребенка является право на получение качественного школьного образования.

"И слово "качественное" здесь ключевое. Поэтому необходимо последовательно улучшать качество образования, повышать компетенции педагогов".Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев объяснил, на что будут тратить средства из Нацфонда.

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