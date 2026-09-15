В Алматы на пять дней ограничат движение по улице Момышулы

В Алматы из-за реализации проекта ЛРТ временно ограничат движение на участке улицы Б. Момышулы, сообщает Zakon.kz.

Жителей города предупреждают, что с 08:00 16 сентября до 20:00 20 сентября движение будет ограничено на участке от мкр. Зердели до мечети им. Д.А.Конаева.

В указанный период будет закрыта одна полоса в северном направлении.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки.

Также водителей настоятельно просят заранее планировать свой маршрут.

Ранее стало известно, что в Медеуском районе Алматы с 11 по 18 сентября 2026 года временно ограничат движение автотранспорта. Перекрытие связано со срочным ремонтом поврежденной линии электропередачи.