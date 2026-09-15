#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
447.88
516.58
5.29
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
447.88
516.58
5.29
События

В Алматы на пять дней ограничат движение по улице Момышулы

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 20:02 Фото: Zakon.kz
В Алматы из-за реализации проекта ЛРТ временно ограничат движение на участке улицы Б. Момышулы, сообщает Zakon.kz.

Жителей города предупреждают, что с 08:00 16 сентября до 20:00 20 сентября движение будет ограничено на участке от мкр. Зердели до мечети им. Д.А.Конаева.

В указанный период будет закрыта одна полоса в северном направлении.

карта, дороги, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 20:02

Фото: пресс-служба акимата Алматы

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки.

Также водителей настоятельно просят заранее планировать свой маршрут.

Ранее стало известно, что в Медеуском районе Алматы с 11 по 18 сентября 2026 года временно ограничат движение автотранспорта. Перекрытие связано со срочным ремонтом поврежденной линии электропередачи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Ремонт, дорога, спецтехника, рабочие
13:53, 20 июня 2026
Движение на участке улицы Толе би временно ограничат в Алматы
Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, ремонтные работы
19:40, 08 сентября 2026
Движение на участке улицы Толе би ограничат в Алматы из-за работ по ЛРТ
Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, пробка, пробки
14:26, 21 июля 2026
До 1 августа: на улице Жандосова в Алматы изменится схема движения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Телеграм-канал QR Turizm jäne sport ministrlıgı
19:39, Сегодня
В Астане стартовал международный турнир WTT Star Contender Astana 2026 – President’s Cup
Надежда Дубовицкая
19:02, Сегодня
Чемпионат мира по лёгкой атлетике впервые пройдёт в Африке
ФК &quot;Атырау&quot; после победного матча в КПЛ
18:33, Сегодня
"Атырау" до сих пор не погасил задолженность за зимние сборы
Янник Синнер
18:10, Сегодня
Янник Синнер приступил к тренировкам после травмы колена
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: