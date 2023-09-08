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Зарплата воспитателей детских садов в Астане выросла на 30%

Зарплата воспитателей детских садов в Астане выросла на 30% Фото: gov.kz
В Астане заработная плата воспитателей детских садов выросла на 30 процентов. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций города сообщил заместитель акима столицы Есет Байкен.

В Астане функционируют 505 дошкольных организаций с охватом 67 642 детей (100 государственных, 402 частных, 3 ведомственных).

На современном этапе на электронном портале INDIGO зарегистрирован 60 971 ребенок дошкольного возраста, в том числе 41 818 детей в возрасте от 2 до 6 лет. В течение года ведется работа по охвату детей дошкольным воспитанием и обучением.


«В этом году в детских садах размещен дополнительный государственный заказ на 10 317 мест. Из них 9 157 размещены в январе-апреле, остальные 1 360 мест размещены в сентябре этого года, документы принимаются. Вы хорошо знаете, что все проводится через сайт INDIGO. Что касается открытия новых детских садов, то в текущем году при дошкольных организациях планируется открыть дополнительные здания с первых этажей жилых комплексов на 500 мест". Есет Байкен

Он также особо отметил, что с 1 сентября 2023 года заработная плата воспитателей детских садов выросла на 30 процентов.

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