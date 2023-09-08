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Как будет решаться проблема трехсменных школ в Астане

Как будет решаться проблема трехсменных школ в Астане Фото: gov.kz
В столице проживает 259 тысяч детей школьного возраста. Из них 27 тысяч в этом году пошли в 1 класс. По сравнению с прошлым годом количество детей в этом году увеличилось на 22 тысячи.

Как будет решаться проблема трехсменных школ? На брифинге в Службе коммуникаций в Астане заместитель акима города Есет Байкен прокомментировал ситуацию.

По его словам, в городе ведется системная работа по решению проблем трехсменных и перегруженных школ.

"В целях снижения количества школ с трехсменным и переуплотненным режимом обучения в городе ведется строительство 14 школ, из них 11 школ будут введены в эксплуатацию в текущем учебном году. В начале учебного года введены в эксплуатацию 4 школы. В частности, решена одна из актуальных проблем – последние пять лет школа-лицей №59 работала в три смены. При школе введен в эксплуатацию новый корпус на 1200 ученических мест. Кроме того, в этом году открыта и введена в эксплуатацию школа-гимназия №96 на 2400 ученических мест в две смены. Это решило проблему трехсменной школы-лицея № 85".Есет Байкен

По поручению главы государства в столице реализуется национальный проект "Комфортная школа".

Как будет решаться проблема трехсменных школ в Астане

Фото: gov.kz

По данной программе в течение 2024-2025гг будет построено 24 школы на 90 тысяч ученических мест (в две смены). 15 из 24 комфортных школ будут построены в бурно развивающихся районах Нура и Есиль. Тем самым вопрос школ с трехсменным и переуплотненным режимом обучения в городе полностью решится.

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