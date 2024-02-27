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Как решается проблема смога в Астане

как решается проблема смога в Астане Фото: pixabay
Аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в правительстве 27 февраля рассказал, как решается в столице проблема смога, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались темпами газификации города, и, в целом, решением проблемы смога.

"Газификация Астаны активно идет. Вы знаете, что есть несколько источников загрязнения воздуха. В первую очередь, это автомобили, во вторую – использование, в том числе, угля. Проблема второй части решается за счет перехода на газ. Активно идет газификация частного сектора. В часности, в прошлом году магистральными газопроводами подошли к жилому массиву "Уркер", "Чубары" и "Пригородный"", – напомнил Женис Касымбек.

Такие же магистральные трубопроводы, по его данным, подведены и Лесозаводу и жилому массиву "Коктал".

"Дальше эта работа будет продолжаться. Мы начинаем заводить сети в эти жилые массивы, где находится большое количество частных домов (отапливаемых углем – ред.). Плюс, мы в прошлом году достроили еще три крупных теплоисточника. Первый этап ТЭЦ-3 начал работать – долгострой, две газовые тепловые станции и плюс ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 полностью переведены на газ. То есть, все основные объекты жизнеобеспечения – все ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ – три работают на газе", – добавил аким Астаны.

27 февраля Женис Касымбек рассказал о профиците тепловой энергии в Астане. По его словам, в холодные дни в начале года речь шла о 1000 Кгал тепла.

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