Выговор объявлен руководству КУИС

Руководство Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) привлекли к дисциплинарной ответственности из-за коррупции в ДУИС по Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из релиза Агентства РК по противодействию коррупции, распространенного 19 августа 2024 года.

"По результатам внесенного представления, за отсутствие должного ведомственного контроля и профилактической работы приказом министра внутренних дел руководство Комитета уголовно-исполнительной системы привлечено к дисциплинарной ответственности". Пресс-служба Антикора

В частности, председателю комитета – полковнику юстиции Тенизжану Джанибекову объявлен выговор, его заместителю – генерал-майору юстиции Мейраму Аюбаеву, начальникам управлений собственной безопасности, кадровой работы и тылового обеспечения – строгий выговор.

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Ранее сообщалось, что начальник Департамента уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области Адлет Мустафинов отделался штрафом за полученную взятку.