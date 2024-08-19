Выговор объявлен руководству КУИС
Фото: gov.kz
Руководство Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) привлекли к дисциплинарной ответственности из-за коррупции в ДУИС по Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из релиза Агентства РК по противодействию коррупции, распространенного 19 августа 2024 года.
"По результатам внесенного представления, за отсутствие должного ведомственного контроля и профилактической работы приказом министра внутренних дел руководство Комитета уголовно-исполнительной системы привлечено к дисциплинарной ответственности".Пресс-служба Антикора
В частности, председателю комитета – полковнику юстиции Тенизжану Джанибекову объявлен выговор, его заместителю – генерал-майору юстиции Мейраму Аюбаеву, начальникам управлений собственной безопасности, кадровой работы и тылового обеспечения – строгий выговор.
Материал по теме
За что задержали начальника ДУИС по СКО, рассказали в Антикоре
Ранее сообщалось, что начальник Департамента уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области Адлет Мустафинов отделался штрафом за полученную взятку.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript