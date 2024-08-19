Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Выговор объявлен руководству КУИС

Выговор объявлен руководству КУИС, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 14:08 Фото: gov.kz
Руководство Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) привлекли к дисциплинарной ответственности из-за коррупции в ДУИС по Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из релиза Агентства РК по противодействию коррупции, распространенного 19 августа 2024 года.

"По результатам внесенного представления, за отсутствие должного ведомственного контроля и профилактической работы приказом министра внутренних дел руководство Комитета уголовно-исполнительной системы привлечено к дисциплинарной ответственности".Пресс-служба Антикора

В частности, председателю комитета – полковнику юстиции Тенизжану Джанибекову объявлен выговор, его заместителю – генерал-майору юстиции Мейраму Аюбаеву, начальникам управлений собственной безопасности, кадровой работы и тылового обеспечения – строгий выговор.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 14:08
За что задержали начальника ДУИС по СКО, рассказали в Антикоре
, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 14:08

Ранее сообщалось, что начальник Департамента уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области Адлет Мустафинов отделался штрафом за полученную взятку.

Читайте также

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, участок полиции, сотрудник полиции, сотрудники полиции
Жители двух сел брали кредиты для участкового, чтобы он проигрывал деньги на ставках
Операционная, операция, медицинские инструменты
В Казахстане провели три внутриутробные операции
Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, Астана летом, лето в Астане
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 19 по 21 августа
Динара Халдарова
КУИС МВД РК Северо-Казахстанская область 2024 год Взятки Коррупция Взятки Коррупция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Жамбылской области простились с погибшими в ДТП полицейскими
В Жамбылской области простились с полицейскими, погибшими в страшном ДТП
Полицейский погиб в ДТП
Многодетный отец: что известно о погибшем в ДТП в Жамбылской области полицейском
Счетчик воды, счетчики воды, прибор учета расхода холодной, горячей воды, холодная вода, горячая вода, установка счетчиков воды, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
О новом виде мошенничества предупреждают казахстанцев
Новые функции в ватсапе
В WhatsApp появились новые функции
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: