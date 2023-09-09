Аким Акмолинской области оценил реальную обстановку в школе, где произошла давка

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов нагрянул в столичную школу № 1 в Кокшетау, сообщает Zakon.kz

Аким осмотрел два учебных корпуса, дал свою оценку сложившейся ситуации, дал поручения руководству школы, а чиновникам приказал проверить все школы, чтобы ситуация с давкой больше нигде не повторилась.

"Я не туда зашел, никто не встретил, зато я посмотрел реальную обстановку. Когда приходишь официально, вы все подготовите. Зачем нужна такая показушная работа? Готовность школ кто-нибудь проверял? Если завтра что-то случится с детьми, кто будет отвечать? Глава государства в первую очередь ставит задачу создать надлежащие условия и обеспечить безопасность наших детей", - сказал Марат Ахметжанов.

Ранее в социальных сетях появилось видео давки, которую устроили ученики в коридоре одной из школ Кокшетау. После этого руководство учебного заведения привлекли к ответственности.