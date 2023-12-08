Аким области: Повреждение на теплотрассе в Степногорске устранили
Фото: freepik
Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов заявил, что повреждение на теплотрассе в Степногорске устранили, сообщает Zakon.kz.
На месте работают 15 человек и 6 единиц техники, которые устранили прорыв.
Сварочные работы завершили в 8:10, и производится подача воды в систему.
Как рассказали в акимате, аварийный прорыв случился вчера в 21:45. Люди оставались без тепла в 30-градусный мороз.
Руководитель ТОО "Степногорск Энергокомплекс" Максат Искаков говорил, что на восстановление потребуется 5-6 часов.
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