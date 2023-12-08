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Аким области: Повреждение на теплотрассе в Степногорске устранили

батарея Фото: freepik
Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов заявил, что повреждение на теплотрассе в Степногорске устранили, сообщает Zakon.kz.

На месте работают 15 человек и 6 единиц техники, которые устранили прорыв.

Сварочные работы завершили в 8:10, и производится подача воды в систему.

Как рассказали в акимате, аварийный прорыв случился вчера в 21:45. Люди оставались без тепла в 30-градусный мороз.

Руководитель ТОО "Степногорск Энергокомплекс" Максат Искаков говорил, что на восстановление потребуется 5-6 часов. 

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Ахметжанов Марат Акмолинская область Степногорск
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