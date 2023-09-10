Меирбек Ескенов: на страже семейных ценностей

Меирбек Ескенов около 30 лет свое жизни отдал службе в Вооруженных силах РК. По его словам, при любых обстоятельствах и сложных ситуациях самым надежным тылом для него была семья.

Вместе с женой Эльмирой и детьми в разные годы службы они объехали 18 гарнизонов, каждый раз начиная жизнь на новом месте буквально с чистого листа. В День семьи военнослужащий Ескенов поделился с порталом zakon.kz, своим секретом семейного счастья и гармоничных отношений с детьми и супругой.



С 2013 года указом президента Казахстана в перечень государственных праздников РК включен День семьи. Его отмечают каждое второе воскресенье сентября.

Армия – единый, сплоченный коллектив, где теплое, заботливое отношение к себе семьи военных чувствуют не только в праздничный день. Этому во многом способствуют офицеры воспитательных структур и представители служб по работе с членами семей военнослужащих. Они проводят благотворительные акции ко Дню защиты детей, новогодние утренники, организуют летний отдых школьников, спортивные состязания и другие культурно-массовые мероприятия. Представители службы находятся в постоянном контакте с семьями, где воспитываются дети с особыми образовательными потребностями.

Фото: из личного архива семьи

"В Вооруженных силах РК служат представители около 6000 многодетных семей. В женсоветах наперечет знают их детей, возраст, увлечения и интересы. В этом году акцией "Дорога в школу" было охвачено более 1800 детишек военнослужащих и около 80 – гражданского персонала", – уточняет руководитель отдела по работе членами семей военнослужащих Таттигуль Смагулова.

Особое внимание уделяется молодым семьям, их в армии – около 8500. Проводятся мероприятия, на которых чествуют ветеранов Вооруженных сил, династии военнослужащих, связавших свою судьбу с профессией защитника Отечества. Такие встречи имеют огромное воспитательное значение. Они способствуют укреплению взаимопонимания в семьях, развивают у детей интерес к профессии, обеспечивают преемственность поколений.

Вместе пережили 18 переездов из одной воинской части в другую

Меирбек Зейнуллович Ескенов – начальник кафедры ракетных войск и артиллерии факультета сухопутных войск Национального университета обороны имени первого президента РК Елбасы службе в армии Казахстана отдал 28 лет.

В этом году Меирбек Ескенов с супругой Эльмирой отмечают 20-летие семейной жизни.

У них – трое детей. Старшая дочка Аружан – студентка Евразийского национального университета, сын Санжар и дочка Ясмина – школьники.

Откровенно этот мужчина-воин признается, что супруга для него – самый лучший друг, та самая вторая половинка, которая всегда рядом, подбодрит добрым словом и ласковым взглядом, поддержит в трудную минуту, даст мудрый совет.

В 2000 году он закончил Алматинское высшее военное училище. Служил в Сарыозекском, Гвардейском гарнизонах, в Шымкенте, Семее, Аягозе. Закончил с отличием Михайловскую военную артиллерийскую академию ВС РФ в Санкт-Петербурге, в прошлом году также с отличием закончил военную Академию Генерального штаба ВС РФ, после чего его пригласили в ведущий военный вуз ВС РК преподавать военные дисциплины.

Фото: из личного архива семьи

"За время моей службы мы с женой пережили 18 переездов из одной части в другую. Я не помню ни одного перевода по службе, чтобы мы с Эльмирой были не вместе. Максимум мы расставались на неделю-две, когда меня переводили в другой гарнизон. И потом моя семья переезжала ко мне в часть. Дети учились в разных школах, мы пережили вместе множество трудностей, но от этого наша семья стала только крепче", – говорит Меирбек Ескенов.

Глава семейства с теплотой рассказывает, что их старшая дочь Аружан обожает изучать иностранные языки. Уже сейчас помимо казахского и русского языков она прекрасно владеет английским, турецким, учит арабский и французский языки.

Средний сын Санжар занимается каратэ, баскетболом. Он является чемпионом областных и республиканских соревнований по каратэ. Младшая дочка Ясмина увлекается рукоделием, любит вышивать картины, выкладывать панно из мозаики.

"Мои родители были очень дружны между собой. С детства мы чувствовали особую теплоту в их отношениях друг к другу. И такая же любовь сейчас есть в моей семье. Мы с супругой любим друг друга, трепетно относимся к детям. У нас в семье есть доброта и понимание, такие же, какие были в моей семье", – делится Меирбек Ескенов.

По его словам, как глава семьи он никогда не диктует свою волю жене и детям, всегда самые важные решения для семьи они принимают вместе, сообща.

Очень важно, что оба супруга с первых дней совместной жизни стали называть родителей друг друга мамой и папой. Здесь не делят родственников на родню жены и мужа. И Меирбек, и Эльмира считают всех родных общими. Они счастливы, что у их детей есть бабушки и дедушки с двух сторон – и те купаются в любви обоих аташек и ажелер.

Ко всем в гости ездят всегда с удовольствием и чтят всех родных одинаково.

Все семейные ценности – от родителей

"Я считаю, что фундамент бережного отношения к семье и родным людям во мне заложили мои родители. Они воспитали во мне уважение к старшим, научили относиться с добротой к окружающим, помогать своим пожилым родным", – рассуждает Меирбек Ескенов.

Он родился в многодетной семье Зейнуллы и Кульбан Ескеновых в селе Кишкенеколь, Уалихановского района, Северо-Казахстанской области.

Меирбек – старший в семье, следом за ним идут сестра Меруерт, брат Куаныш и младшая сестренка Ажар.

Дети росли в сплоченной, дружной, трудолюбивой семье. Большая часть забот и хлопот лежала на родительских плечах, но у каждого ребенка из семьи Ескеновых всегда были свои обязанности. Сыновья помогали отцу по хозяйству, дочери – маме по дому.

"Наша мама всю жизнь работала педагогом. Была активисткой. И нас старалась увлечь творческой жизнью. Мы занимались в разных кружках, учились в музыкальной школе по классу домбры и фортепиано, выступали на концертах. Папа наш был строителем, много работал, чтобы мы ни в чем не нуждались. Он всегда говорил, что для него важно, чтобы все его дети получили хорошее образование. И мы старались его не подводить", – рассказывает Меирбек Зейнуллович.

Отец часто уезжал в командировки по всему Союзу - работал в Хантымансийске, Магнитогорске. И в это время работа по хозяйству ложилась на плечи сыновей. Парни всегда с волнением ждали возвращения отца. Когда тот видел, что дома все в порядке, хвалил Меирбека с Куанышем. И те чувствовали гордость, что не подвели его.

Родители старались во время каникул организовать для детей прекрасный отдых. Во время каникул Ескеновы всегда ездили в оздоровительные лагеря в Боровом - иногда отдыхали в них по два раза за лето. И сейчас Меирбек с Эльмирой стараются также летом обязательно уделять время и внимание своим детям – во время каникул берут отпуск и едут отдыхать куда-нибудь всей семьей. Они объездили многие исторические места в Казахстане, были на экскурсиях в Санкт-Петербурге и Москве.

Не теряют связи с родительским домом

Меирбек Ескенов признается, что очень привязан к своим родителям, сестренкам и брату. Сейчас все они живут в разных городах, но постоянно – на связи. Летом стараются взять отпуск в одно и то же время, чтобы побывать в родительском доме в Кишкенеколе, погостить там всем вместе, пообщаться.

Он рассказывает, что Меруерт закончила Международную академию права и рынка в городе Кокшетау. Сейчас работает в банковской сфере в городе Алматы, на руководящей должности. С гордостью Меирбек говорит, что его сестра – перспективный, грамотный специалист. Она замужем, с супругом растят троих детей.

Куаныш Ескенов закончил сельхозуниверситет в городе Кокшетау. Он женат, в его семье четверо детей, все вместе они живут с его родителями в Кишкенеколе. У Куаныша – свое крестьянское хозяйство, он выращивает пшеницу, в собственной пекарне печет хлеб для жителей нескольких сел в родном Уалихановском районе.

Ажар закончила Жетысуйский педагогический университет в городе Талдыкоргане. работает преподавателем английского языка в школе, воспитывает сына.

"Ажар у нас большая умница- рукодельница, кулинар. Еще и блогер, мобилограф", – с улыбкой рассказывает о своей младшей сестренке Меирбек Ескенов.

О себе он говорит, что с детства мечтал стать военным. И в 1996 году, после окончания школы, попросил у отца разрешение поступить в Алматинское высшее военное училище. У Зейнуллы Ескенова в Великую Отечественную войну пропал без вести на фронте дядя. Он сам тоже служил в армии, и мужчины в их фамилии не бежали от воинской службы, поэтому Зейнулла выбор сына одобрил.

Меирбек Ескенов поясняет, что еще до поступления в военное училище они вместе с отцом решили построить большой коттедж, чтобы в нем было место для детей и внуков большого семейства. Этот дом стал настоящим семейным гнездом, где сейчас собираются все дети и внуки Ескеновых. Сейчас так же тесно, как и взрослые члены семьи, между собой стали общаться между собой и внуки Зейнуллы и Кульбан Ескеновых.

И это не может не радовать Меирбека и его родных, ведь самое главное в жизни каждого человека – сплоченная, дружная семья, где тебя любят и ждут.

Автор: Светлана Макарова