Весенние развлечения для всех: игры для детей и семейного отдыха на улице и дома

Одна из самых сложных задач для взрослых – найти новые и интересные игры для детей. Трудности есть как у профессионалов – воспитателей детских садов, так и у родителей. Zakon.kz собрал лучшие 30+ игр на все случаи жизни.

Весенние игры для детского сада и домашние развлечения (3-4 лет)

Весна – время, когда проходит важный праздник для всех мам – 8 Марта, и их дети охотно готовятся к этому дню, а совместные игры приносят минуты большой радости.

Игры для детей на весенний праздник





Мама-ловушка

В игре участвуют мама и ее ребенок. Маме нужно завязать глаза платком, а малышу – дать колокольчик, в который он будет звонить, а мама идти на его звон. Задача мамы – поймать своего ребенка.

Узнай своего ребенка

Участвуют папа с мамой и несколько малышей. Маме и/или папе нужно завязать глаза платком и подвести несколько детей. Их задача – на ощупь узнать своего малыша.

Мамины помощники

Для игры нужно выбрать по одной маме от каждой команды. Мам рассаживают на стульях и дают им пустые корзинки. Команды находятся на отдалении. Ведущий рассыпает бутафорские конфеты по залу. Два участника – дети мам – должны собирать по "конфетке" и нести ее маме. За каждую "конфетку" мама целует ребенка в щеку. Тот, кто собрал больше "конфет", то и победил.

Самая музыкальная

В конкурсе участвуют только мамы, по одной от каждой команды. Включается фонограмма детской песни, и мамы должны подпевать, ведущий периодически отключает звук. Мамы должны продолжать петь, и та из них, которая не замолчала и не сбилась с ритма, считается победителем. Можно сделать награду – бумажную медаль "Самая музыкальная".





Фото: freepik

Помощник Карлсона

Ведущий-Карлсон завязывает ребенку глаза платком и дает попробовать лакомство на чайной ложке, каждый раз его меняя. Задача малыша – узнать, чем его угощает Карлсон. Виды лакомств: варенье, мед, ириска, шоколад, зефир и т.д.

Собери букет

Каждой команде раздаются бумажные цветы определенного цвета, например, желтые и красные. Включается музыка, и дети с цветами в руках могут свободно двигаться, бегать, танцевать, но как только музыка обрывается, их задача – собраться вместе в "букет" своего цвета. Побеждает команда, которая быстрее соберет свой букет.

Клумба

На полу раскладывается несколько разноцветных обручей, которые будут символизировать клумбу. В каждый обруч заходит ребенок и садится на корточки. Когда начинает звучать музыка, их задача – выйти из обручей и, изображая цветочки, побегать, потанцевать. Как только музыка остановится, им нужно вернуться на клумбу.

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Одень сыночка

Для участия в игре приглашаются две девочки. Перед ними на столе лежат два комплекта для каждой: по 2 пеленки, 2 чепчика, 2 ползунков и 2 рубашечки для кукол. По сигналу ведущего девочки начинают одевать кукол. Девочка, которая закончила первой, считается победителем.

Повяжи девочке косынку

В игре участвует от двух до нескольких мальчиков. Перед каждым на стуле сидит девочка, косынка – на спинке. По сигналу ведущего мальчики должны повязать косынки девочкам. Задача – повязать косынку первым.

Свари суп и компот

Ведущий делит детей на две команды. Одна команда – "варит" суп, другая – компот. Участники первой команды должны будут называть овощи, а второй – фрукты. Дети называют по одному компоненту по очереди. Та команда, которая назвала больше слов, считается победителем.

Перенеси покупки

Ведущий раскладывает на двух стульях "продукты": кегля (бутылка молока), большой кубик (буханка хлеба), небольшой и легкий мешочек с мелкими игрушками (мешок сахара). Участники игры находятся на противоположной половине зала. По сигналу ведущего их задача – добежать до своего стула, взять "продукт", вернуться назад к команде, после чего бежит к стулу следующий игрок. Кто быстрее перенес продукты, тот победил.





Фото: freepik

Модница

Ведущий и его помощники раскладывают на двух столах по сумочке, зеркальцу, расческе, помаде, клипсы, бусы. Играют две девочки. По сигналу ведущего им нужно надеть украшения, причесаться, накрасить губы и взяв, сумочки, добежать до противоположной стены зала к команде. Побеждает девочка, справившаяся с заданием первой.

Нежные слова

В игре участвуют две команды. Ведущий выбирает девочку, которой нужно выйти в центр и встать перед командами. Участники команд должны по очереди говорить девочке комплименты, повторяться нельзя. Побеждает команда, которая сказала больше комплиментов.

Собери цветок для мамы

Для игры нужно заранее сделать два больших цветка из картона, например, мак и ромашку. Разрезать цветы на крупные части и разложить каждый на отдельный стол. Двое игроков, по одному от каждой команды, должны собрать цветок. Кто сделал это быстрее, тот и победил.

Подарок маме

В соревновании участвуют по одному игроку от команды. Каждый из них должен придумать подарок для своей мамы и потом его изобразить с помощью пантомимы. А команда должна угадать, какой подарок он изобразил. Чья пантомима будет понятнее и команды быстрее ее угадают, та считается победителем.

Я самая красивая

Для игры необходимо подготовить 4 стула, 4 длинные юбки и 4 косынки. От каждой команды выбираются папы и их сыновья. Первыми участвуют отцы: они должны добежать до стула, надеть юбку, повязать косынку, сесть на стул и сказать: "Я самая красивая!". Вначале бегут папы, надевают косынку, юбку, садятся на стул и говорят: "Я самая красивая!". Затем снимают все и бегом возвращаются к команде. После них бегут сыновья. Побеждает команда, закончившая игру первой.





Фото: freepik

Замети шары

Для игры нужны воздушные шары, обручи и чистые веники. Играют по одному участнику от каждой команды. Их задача – замести веником воздушный шар в обруч. Всего может быть по одному-трем обручам и шарам для каждой команды. Воздушные шарики детям бросают родители.

Развесь платочки

В игре участвуют двое пап со своими детьми. Задача детей – держать веревку с прищепками. Задача пап – развесить на веревке платочки, которые находятся в тазу (по центру веревки), закрепив каждый прищепкой. Побеждает команда, чей папа быстрее развесил платочки.

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Уличный твистер

Для игры понадобятся: цветные мелки, рулетка для твистера и ровная асфальтовая площадка, чтобы нарисовать там разноцветные круги. Максимальное число игроков – 5, минимальное – 3. Плюс – ведущий. Подготовьте поле для игры, нарисуйте 4 ряда по 6 красных, зеленый, синих и желтых кругов. Диаметр круга должен быть достаточным, чтобы игрок мог без труда поставить внутрь ладонь, а расстояние между фигурами – примерно в два раза меньше. Выбрав ведущего, игроки располагаются по краям поля, стоя на двух кругах. Ведущий начинает крутить рулетку и отдает команды игрокам в зависимости от направления, которое показывает стрелка. Пример команды: "правая рука – синий". Игрок, получивший команду, должен изловчиться и поставить правую руку в синий круг. Если у него получилось, то право хода переходит к другому игроку. Если нет, то он покидает поле. Таким образом, игроки по команде переставляют руки и ноги по цветам, создавая странные фигуры. Побеждает тот, кто последним останется на поле.





Фото: flickr

Керпланк Играют от двух и более человек. Для игры нужно подготовить большую корзину из металлической сетки. Для этого потребуется сетка шириной около 1 м, набор палочек для поддержания растений – длина 40 см, и разноцветные пластиковые шарики для сухого бассейна. Стеку свернуть в форме большой трубы и закрепить с помощью пластиковых стяжек. Установите корзину на удобное для игры место, произвольно вставьте внутрь палочки и засыпьте сверху шариками. Смысл игры – игроки по очереди вытягивают палочки, стараясь, чтобы шарики оставались без движения. Побеждает игрок, у которого меньше всего упавших шаров.

Падающая башня (дженга)

Для игры потребуются 48 деревянных брусков длиной 25 см, которые можно приобрести в строительном магазине. Если есть желание, то бруски можно раскрасить в разные цвета. Составьте бруски по три штуки в каждом ряду, как это делается в обычной игре дженга. Каждый игрок вытаскивает из башни по одному бруску, стараясь, чтобы она не разрушилась. Тот, кто развалил башню, тот и проиграл. Количество игроков – от двух и более.





Фото: pexels

Самодельный тир



Для игры потребуется приобрести кусок брезента, скотч, теннисный или маленький детский мяч. В брезенте проделайте отверстия, куда затем нужно будет бросать мяч. Отверстия оклейте скотчем разных цветов, это позволит назначать разное число баллов по цвету. Готовое полотно натяните между двумя деревьями. Игроки бросают мячик в отверстия по очереди, записывая набранные за бросок очки. Тот, кто наберет большее число баллов, тот и победил.

Набрось кольцо

В магазине можно купить готовый набор для игры: стойка и кольца. Закрепите стойку, чтобы игрокам было удобно бросать кольца. Смысл игры – набросить как можно больше колец.

Не дай упасть Для игры понадобятся палки для плавания (нудлы) из расчета по одной для каждого игрока. Можно взять и обычные палки большой длины. Игроки встают в круг, воткнув один конец палки в землю. По команде ведущего они меняются местами, оставляя свою палку на месте, а другой игрок должен ее перехватить и удержать. Если он не успевает, и палка падает, то он выбывает из игры. К слову, чем дальше стоят друг от друга игроки, тем интереснее играть.

Охота за сокровищами

Для игры нужны обычные бумажные пакеты и любые "сокровища", которые будет комфортно собирать. Подойдут камешки, шишки, ракушки, старые игрушки детей и т.д. Разложите сокровища в разные места: под кустами, за деревьями, в дупле и т.д. После чего раздайте игрокам пакеты, обозначьте цель – нужно собрать 10 сокровищ на этой поляне. Тот, кто первым соберет больше сокровищ, то и победил.

Меткий бросок

Для игры нужны: пластиковые ведра одного размера (2-3 шт.), доска, дрель, шурупы, мяч. С помощью дрели и шурупов необходимо прикрепить ведра к доске, затем поставить ее вертикально. Игроки по очереди бросают мяч в ведра, стараясь забросить мяч внутрь. За каждое попадание присуждается одно очко, кто набрал больше очков, тот победил.

Меткий бросок 2.0 В этой игре нужна большая меткость. Вам понадобятся: жестяные банки, прочные нитки или скотч для их крепления, а также маленький мячик (попрыгун). Жестяные банки нужно закрепить на ветках деревьев, игроки бросают мячик по очереди, стараясь забросить его внутрь. Каждый удачный бросок – одно очко, у кого больше очков, тот и победил.

Меткий бросок 3.0

Еще один вариант игры. Вам понадобятся стремянка и небольшой мешочек, наполненный фасолью или крупой. Перед игрой нужно определить, сколько баллов будет стоить попадание на каждую ступень стремянки. Установите стремянку, облокотив ее на дерево или стену здания. Игроки бросают мешочек по очереди, стараясь, чтобы мешочек остался на ступеньке. Кто наберет большее число баллов, то победил.





Фото: freepik

Полоса препятствий



Для игры будут нужны: канаты, старые покрышки, веревочные лестницы, ведра, палки для плавания и любые предметы, способные создавать препятствия. Перед началом игры нужно построить полосу препятствий. Например, разложить покрышки, натянуть одну веревку внизу, по ней игрок будет идти, а другую выше – за нее он будет держаться. В ход могут идти любые предметы в любой последовательности и конфигурации. Условие – прохождение препятствий должно быть безопасным и доступным для прохождения. Игроки проходят полосу по очереди по секундомеру. Победитель – игрок, преодолевший полосу препятствий за меньшее время.

Бутылочный боулинг Для игры потребуются: пластиковые бутылки – 10 шт., мяч и краска. Покрасьте бутылки в разные цвета и заполните их водой. Выберите плоскую площадку, расставьте "кегли" треугольником, как в боулинге. Отойдите от них на некоторое расстояние и начертите линию, за нее нельзя будет заступать. Игроки бросают мяч в "кегли" по очереди, стараясь сбить как можно больше "кеглей".

Крестики‑нолики

Крестики и нолики можно нарисовать на деревянных или пластиковых кубиках. На улице выберите площадку, расчертите поле. Каждый игрок делает свой ход после другого, раскладывая кубики по полю.





Фото: pexels

Перетягивание каната



Популярная и известная игра, для которой понадобится канат. Выберите плоскую площадку, начертите поперечную линию, через которую игрокам нельзя будет переступать – считается поражением. Разделитесь на две команды. Минимальное число участников в игре – 4 человека. Каждая команда берет свой край каната и расходятся в стороны. По команде участники начинают перетягивать канат на себя.

Шалтай-болтай

Для игры нужны: ракетка для бадминтона и воздушный шарик. Игрок кладет шарик на ракетку и как можно быстрее проносит от точки А до точки Б. Задача – не уронить шарик. Если шарик упал, то игрок передает право хода другому. Если участников много, то можно разделиться на две команды и устроить эстафету на время. Добежал один игрок с шариком на ракетке до точки Б, передал ракетку с шариком участнику из своей команды, и тот проходит участок с предметами до точки А.