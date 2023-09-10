На большей части Казахстана на понедельник объявлено штормовое предупреждение

В 14 областях страны на 11 сентября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на западе, севере Карагандинской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем в западной половине области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза.

Днем на западе, юге Акмолинской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, юге, днем на большей части области ожидается гроза. Днем на западе, юге области ожидается град. Ветер северо-восточный, восточный, днем на севере, юге, западе области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау в конце дня ожидается гроза.



Днем на севере Улытауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на большей части области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



В Жамбылской области ожидается ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20, днем порывы 23-28 м/с, на юго-западе области временами 30 м/с и более.



Днем на северо-востоке, юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на западе, юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на юге, востоке области 15-20 м/с. На северо-западе, северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Днем на севере, юге области – гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.



Ночью на юге Актюбинской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.



Днем на юге, востоке Костанайской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, юге, днем на большей части области – гроза. Днем на юге области – град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный на западе, юге области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, на юге области порывы 25 м/с. В Костанае утром и днем – дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.



На западе, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер западный, юго-западный, ночью на западе, в центре области 15-20, порывы 23 м/с, днем 15-20, в центре области порывы 23-28 м/с. В центре, на востоке, юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ночью и утром ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, днем 15-20, порывы 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на севере Мангистауской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на большей части области порывы 15-20, ночью на западе, севере области временами 23-28 м/с. На северо-западе, в центре, юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Актау ожидается ветер северо-западный, ночью порывы 15-20, временами 23 м/с.

На юге Павлодарской области сохраняется высокая пожарная опасность.



На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидается гроза. На северо-западе, юге, в центре Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность. На западе, юго-западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью в горных районах, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Днем на севере, западе области – пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью в горных районах области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, западе, в горных и предгорных районах области порывы 23-28, на горных перевалах 30 м/с и более. В Шымкенте днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем 15-20, порывы 25 м/с. В Туркестане днем ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем 15-20, порывы 25 м/с.

