На большей части Казахстана на понедельник объявлено штормовое предупреждение

В 11 областях Казахстана на 15 апреля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, востоке, юге Атырауской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, юге области – туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Атырау временами ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-18 м/с.

Днем на западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области – туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 18 м/с.



Ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидаются осадки (преимущественно дождь), днем на юге области ожидается дождь. Ветер северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.



Ночью на западе, севере Карагандинской области – дождь, днем на западе, севере области ожидается небольшой дождь. В Караганде ночью ожидается дождь.



Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.



Днем на юге, западе, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь с грозой. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. На западе области ожидается туман. В Актау ожидается временами туман.



Ночью на западе Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.



На севере, востоке Костанайской области ожидается туман.



Днем на востоке, в центре Жетысуской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ожидается ветер юго- западный, порывы 15-20 м/с.



Днем на юго-западе, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на западе, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Алматы днем ожидается ветер юго-западный порывы 15 м/с. В Конаеве днем ожидается ветер юго-западный, порывы 18 м/с.

Ранее "Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по всей территории Казахстана на 15 апреля.

