Крупный сельскохозяйственный комплекс построят в одном из районов Акмолинской области

В Ерейментауском районе реализуют строительство откормочной базы на 20 тысяч голов крупнорогатого скота пароды Абердин-Ангус и Герофорд, теплиц, цеха по производству комбикорма. Проект включен в карту поддержки предпринимательства.

При реализации проекта в регионе планируют провести комплекс мер, направленных на улучшение качества жизни и благосостояния жителей района. После успешного внедрения проекта 450 жителей Ерейментауского района будут обеспечены постоянной работой, стабильной и высокой заработной платой. В период строительства намечено трудоустроить 260 человек, далее во время эксплуатации еще 380 человек будут обеспечены работой.



Так же, будут построены автобусные остановки, реконструкция парков и скверов, появятся благоустроенные дома и школы для семей работников предприятия. Инвесторы планируют реализовать 50 % продукции на внутреннем рынке и 50 % в внешнем, а точнее - Азия, Россия, Китай. Что касается сырьевой базы: племенной крупно рогатый скот будет из Шотландии, корма Казахстанские.

"Проект "Агропромышленный комплекс по производству говядины" направлен на улучшение жизни акмолинцев и развитие собственного производства в сельскохозяйственном сегменте. Инвесторы совместно с руководителями проекта нацелены на создание вертикально-интегрированного комплекса по производству мяса и мясопродуктов. Планируемая проектная мощность корма для сельскохозяйственных животных будет составлять 67653 тонн, мясо КРС – 7644. Работать будем на комплексном испанском оборудовании. Ожидается, что часть продукции будет поставляться на экспорт. Проект перспективный, он охватит множество аспектов развития региона, в том числе создание новых рабочих мест и улучшение местной инфраструктуры города Ерейментау", – сообщили в ГУ "Отдел предпринимательства, промышленности и туризма Ерейментауского района".

Сообщается, что прорабатывается вопрос финансового обеспечения проекта с привлечением зарубежных инвесторов, идет разработка плана детальной планировки и подготовка к общественным слушаниям

На сегодня реализован 1 проект по строительству зерноочистительного комплекса конвейерного типа на территории производственной базы предприятия. Так как комплекс масштабный, строительство и установка оборудования будут длиться несколько лет.