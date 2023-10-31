В одном из городов Акмолинской области построили 60-ти квартирный жилой дом

О социально экономической ситуации Ерейментауского района рассказал аким региона Нурлан Мукатов. В районе особый упор делается на строительство, в том числе жилищное.

"В текущем году за счет трансфертов из областного бюджета выделено 48 млн. тенге на продолжение строительства 60-ти квартирного жилого дома в городе Ерейментау, по состоянию на 1 октября 2023 года освоено 48,0 млн. тенге или 100% к плану. Также, на продолжение строительства 45-ти квартирного жилого дома в городе Ерейментау выделено 52,9 млн. тенге, по состоянию на 1 октября 2023 года освоено 52,9 млн. тенге или 100% к плану. Также, завершено строительства инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум 45-ти квартирному жилому дому и к одному 60-ти квартирному жилому дому в г. Ерейментау, точнее, электроснабжение, и благоустройство. К тому же, в рамках реализации проекта "Ауыл – Ел бесігі" закончили строительство уличных освещений в селе имени Олжабай батыра. Также, успешно завершено строительство уличных освещений в селе Тайбай", – акцентировал аким Ерейментауского района Нурлан Мукатов.

В регионе динамично развивается малый и средний бизнес. По статистическим данным акимата, в районе функционируют 2 069 действующих предприятий, рост к соответствующему уровню 2022 года составляет 115,8%, из них 320 малое и среднее предпринимательство, 1033 индивидуальные предприниматели, 716 крестьянские и фермерские хозяйства. Борьба с безработицей ведется на высоком уровне, благородя усилиям местных исполнительных органов, в текущем году удалось создать более 700 новых рабочих мест.

"Создано 796 рабочих месть в различных сферах, в том числе и благодаря предпринимательству. Доля трудоустроенных граждан из числа обратившихся безработных составила 66,9%. Причина: отсутствие вакансий и увеличение в текущем году плановых показателей. Трудоустроено за отчетный период 478 человек от 715 обратившихся. Работа, направленная на занятость населения продолжается, мы планируем выполнить все намеченные планы". Нурлан Мукатов

Сообщается, что национальные программы в регионе реализуются планово. В рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" капитальные ремонты завершаются во врачебных амбулаториях поселков Тайбай и Олжабай батыра. Также, проводится капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Уленты.

Сфера сельского хозяйства дает хорошие показатели, по информации акимата Ерейментауского района, в текущем году создано 4 фермы с приобретением маточного поголовья 295 голов при плане 200 голов. В целом, во многих социально важных сферах района наблюдается положительная динамика. Руководство района будет на постоянной основе докладывать о социально экономической ситуации журналистам и народу.