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Водители "Яндекса" вышли на акцию протеста в Талдыкоргане

Водители "Яндекса" вышли на акцию протеста в Талдыкоргане Фото: pxfuel
В Талдыкоргане водители популярного сервиса "Яндекс.Такси" выразили свое недовольство условиями платформы. Они недовольны потерей гарантированных бонусов, сообщает Zakon.kz

По словам водителей, с сегодняшнего дня сервис изменил условия для таксистов. Таким образом, из приложения пропали гарантированные бонусы за 50 поездок и изменена дальность расстояния для маленьких заказов.

"Мы хотим, чтобы нам вернули прежние условия. Во-первых, нам необходимы бонусы за 50 поездок, во-вторых нужно вернуть изменить алгоритм расчета дальних поездок с 2,5 км до 1,8 км. В добавок к этому, минимальную сумму заказа нужно поднять до 350 тенге с 220. Мы уже работаем дешевле чем электросамокаты, стыдно" – говорят собравшиеся.


На акцию протеста вышли около 50 водителей, которые намерены до конца добиваться выполнение своих требований от "Яндекс.Такси". А в свою очередь самого утра в Талдыкоргане наблюдался дефицит перевозчиков. Платформа является одной из основных как для водителей, так и пассажиров.

Представители сервиса пока никак не отреагировали на жалобы водителей.

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