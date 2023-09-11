Водители "Яндекса" вышли на акцию протеста в Талдыкоргане

В Талдыкоргане водители популярного сервиса "Яндекс.Такси" выразили свое недовольство условиями платформы. Они недовольны потерей гарантированных бонусов, сообщает Zakon.kz

По словам водителей, с сегодняшнего дня сервис изменил условия для таксистов. Таким образом, из приложения пропали гарантированные бонусы за 50 поездок и изменена дальность расстояния для маленьких заказов.



"Мы хотим, чтобы нам вернули прежние условия. Во-первых, нам необходимы бонусы за 50 поездок, во-вторых нужно вернуть изменить алгоритм расчета дальних поездок с 2,5 км до 1,8 км. В добавок к этому, минимальную сумму заказа нужно поднять до 350 тенге с 220. Мы уже работаем дешевле чем электросамокаты, стыдно" – говорят собравшиеся.





На акцию протеста вышли около 50 водителей, которые намерены до конца добиваться выполнение своих требований от "Яндекс.Такси". А в свою очередь самого утра в Талдыкоргане наблюдался дефицит перевозчиков. Платформа является одной из основных как для водителей, так и пассажиров.



Представители сервиса пока никак не отреагировали на жалобы водителей.