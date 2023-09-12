Горно-металлургический комплекс Казахстана продолжает бить рекорды

Международные выставки и конференции всегда были и есть наглядным показателем состояния той или иной отрасли экономики, а также интереса к ней со стороны крупного международного бизнеса.

Следующая неделя в Алматы пройдет под знаком горно-метеллургической промышленности - с 20 по 22 сентября в павильоны КЦДС Атакент съедутся представители 370 компаний из 35 стран мира чтобы принять участие в 28-й Международной горно-металлургической выставке - Mining and Metals Central Asia 2023.

Фото: Виктор Магдеев, Максим Малов

Данное мероприятие, являясь практически ровесником независимости Республики Казахстан, разместится на площадке размером более 15,5 тысячи квадратных метров, а уличная экспозиция в самом центре "Атакента" будет представлена более чем 40 образцами впечатляющей и крупной спецтехники для горного дела.

Фото: Виктор Магдеев, Максим Малов

Грандиозный размах мероприятия и впечатляющие цифры экспозиции обусловлены постоянным и устойчивым ростом данного сектора экономики. Горно-металлургический комплекс формирует до 10% валового внутреннего продукта республики и привлекает стабильный поток инвестиций. В прошлом году в ГМК реализовали 19 инвестиционных проектов общей стоимостью более 230 млрд тенге, в рамках которых было создано 3500 новых рабочих мест для казахстанцев.

В целом же, в сектор за прошлый год пришло более триллиона тенге капитальных инвестиций – 606,3 млрд в металлургию и 689,2 млрд в добычу металлических руд. В результате доля ГМК от всех инвестиций в основной капитал в промышленности Казахстана достигла 20%.

Фото: Виктор Магдеев, Максим Малов

Казахстанский рынок интересен международным игрокам. Выставки всегда являются отражением сотрудничества и потенциала того или иного сектора экономики. География участников Mining and Metals Central Asia 2023 широка: это Австралия и Великобритания, Германия и Израиль, Индия и Иран, Испания и Италия, Канада и Китай, Нидерланды и Норвегия, Польша и США, Турция и Финляндия, Франция и Швейцария, Швеция и Южная Корея и, конечно, представители Казахстана.

Если говорить о конкретных компаниях, то в их числе можно отметить крупных игроков отрасли – FLSmidth, Metso, Sandvik Mining, Weir Minerals, Nord Minerals, Interrin, Orica, Epiroc, БелАЗ, Камаз, Силумин, Промгеопласт и многих других. На своих стендах они представят последние разработки – машины, оборудование и технологии для горнодобывающих производств, горно-обогатительных комбинатов, технологические решения для обеспечения безопасности, цифровизации, автоматизации, специальную технику и многое другое. В рамках выставки традиционно будет идти насыщенная деловая программа.

Фото: Виктор Магдеев, Максим Малов

При этом параллельно с Mining and Metals Central Asia будет проходить еще одно международное мероприятие – Kazcomak 2023, центральная тематика этой выставки – дорожное и промышленное строительство и коммунальная техника. Ее участниками станут компании Eurasian Machinery, Kazakhstan Jinghong Engineering Machiner, Reschke Rus, Sevalo Engineering Machinery Kazakhstan, SUNLONG и другие.

Оба этих события представляют участникам и посетителям уникальные возможности нетворкинга – встречи с действующими партнерами и поиск новых поставщиков, обмен опытом и прямые переговоры с экспонентами, ознакомление с новыми трендами в ГМК.

Фото: Виктор Магдеев, Максим Малов

Все это – большое количество участников международного уровня, деловая программа и площадка для нетворкинга – делают выставки ключевыми событиями индустрии. Именно это позволяет выставкам сохранять лидерство и привлекать с каждым годом все больше и больше профессионал и участников отрасли.

Генеральный партнер выставки AV GROUP. Получить билет на выставку Mining and Metals Central Asia 2023 можно пройдя регистрацию на официальном сайте.

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