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Общество

В КГА рассказали, что изменилось в 2024 году в гражданской авиации Казахстана

Самолет президента РК, самолет президента Казахстана, самолет президента Республики Казахстан, самолет президента, самолет Токаева, прибытие президента РК, прибытие президента Казахстана, прибытие Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 10:29 Фото: akorda.kz
В Международный день гражданской авиации в КГА рассказали о ключевых показателях в отрасли и подвели итоги уходящего года, сообщает Zakon.kz.

Историческим событием в гражданской авиации страны назвали встречу президента Касым-Жомарта Токаева с главой совета ИКАО Сальваторе Шаккитано, которая состоялась 12 ноября 2024 года на Всемирном климатическом саммите в Баку.

"Глава государства отметил, что за 30 лет плодотворного сотрудничества с ИКАО уровень соответствия Казахстана стандартам Организации достиг 82%, что сопоставимо с уровнем ведущих европейских государств", – говорится в сообщении.

В целом за 10 месяцев казахстанские авиакомпании перевезли 12,3 млн человек, что на 11% больше аналогичного периода 2023 года. Объем доставленных грузов составил 22,4 тыс. тонн и также вырос на 18%.

"Сегодня внутренние авиаперевозки выполняют шесть авиакомпаний, которые летают по 57 маршрутам с частотой 669 рейсов в неделю. Субсидируются 19 внутренних авиамаршрутов в девяти областях на сумму 6,6 млрд тенге", – уточнили в КГА.

Международное авиасообщение выполняется в 31 страну: Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Грузия, Армения, Беларусь, Азербайджан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Иран, Оман, Египет, Кувейт, Южная Корея, Китай, Индия, Вьетнам, Таиланд, Монголия, Камбоджа, Малайзия, Мальдивы, Турция, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Чехия.

Всего действуют 115 маршрутов с частотой 571 рейс в неделю.

"За счет частных инвестиций, без привлечения бюджетных средств по поручению президента РК в рамках модернизации инфраструктуры воздушного транспорта завершено строительство новых пассажирских терминалов в Кызылорде и Алматы, на стадии завершения также в Шымкенте".

Строительство нового аэровокзального комплекса аэропорта Атырау им. Хиуаз Доспановой также пройдет за счет частных инвестиций, без привлечения бюджетных средств. Оно начнется в 2025 году. В сентябре 2024 года досрочно завершен ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Астаны.

Также по поручению главы государства в 2024 году начались ремонты в аэропортах Павлодара и Балхаша. В курортных зонах Катон-Карагая, Зайсана и Кендирли будут построены аэровокзальные комплексы и аэропорты с подведением качественной дорожной инфраструктуры.

"Результатом усилий авиационных властей нашей страны по обеспечению высоких стандартов авиационной безопасности можно назвать также вхождение Казахстана в топ-5 самых развивающихся туристических направлений. По версии престижного британского журнала о путешествиях Wanderlust Казахстан одна из самых желанных стран для посещения туристами со всего мира".

В 2024 году по результатам технического визита экспертов Европейской комиссии, Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) и авиационных властей членов Европейского Союза Казахстан исключили из усиленного мониторинга по безопасности полетов. Казахстанские авиакомпании без ограничений могут совершать полеты в Европу.

Также после успешного прохождения аудита FAA и прибытия дальнемагистральных авиалайнеров Boeing-787 Dreamliner в 2026 году планируется открытие прямых рейсов из Казахстана в США.

Кроме того, Казахстан первый среди стран СНГ подписал соглашение с ИКАО и присоединился к программе в области экологичного авиационного топлива (ACT-SAF). В настоящее время проект по выпуску экологически чистого авиатоплива разрабатывается совместно с Европейским банком реконструкции и развития.

Андрей Дюсупов
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