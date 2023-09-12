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Ушел из дома и не вернулся: кто чаще всего пропадает в Казахстане

Ушел из дома и не вернулся: кто чаще всего пропадает в Казахстане Фото: pixabay
12 сентября 2023 года в пресс-службе Генеральной прокуратуры предоставили Zakon.kz статистику по розыску.

По данным Комитета правовой статистики и специальных учетов Генпрокуратуры, в настоящее время в розыске находятся 10 748 лиц, из них без вести пропали 2 176.

Большая часть пропавших без вести зарегистрирована в:

  • Алматы – 287;
  • Карагандинской области – 221;
  • Павлодарской области – 170;
  • Алматинской области – 167.

Также сказано, что чаще всего пропадают мужчины (77%) в возрасте от 30 до 49 лет при различных обстоятельствах.

  1. Ушли из дома и не вернулись – 1 634 лица.
  2. Пропали с автотранспортом – 74.
  3. Ушли с работы – 36.

Кроме того, в стране разыскивают 2 372 лица, скрывшихся от следствия и суда.

"Необходимо отметить, что разыскиваемые – это в основном мужчины (89%) в возрасте от 31 до 40 лет".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Наибольшее их количество разыскивается за мошенничество (510), кражи (318) и убийства (146) в:

  • Алматы (514).
  • Астана (185).
  • Шымкент (155).
  • Алматинской (143) и Карагандинской (140) областях.

10 августа 2023 года стало известно, что Генпрокуратура потребовала выдать казахстанского сепаратиста, скрывающегося в России. Запрос касается экстрадиции Максима Яковченко, который в соцсетях призывал передать России Уральск и еще несколько городов Казахстана. 

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