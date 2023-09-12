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Баян Алагузова высказалась о ношении хиджаба в школах

Баян Алагузова высказалась о ношении хиджаба в школах Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Накануне, 11 сентября 2023 года, известный казахстанский продюсер Баян Алагузова выложила новый пост в Instagram, под которым поддержала нового министра культуры и информации РК Аиду Балаеву в вопросе ношении хиджаба в школах, сообщает Zakon.kz.

По словам продюсера, в последнее время вопрос о ношении хиджаба в учебных заведениях стал широко обсуждаться в обществе.

"Я уверена, что это исключительно выбор каждого зрелого и совершеннолетнего человека, а ребенок принимает религиозные устои семьи совершенно неосознанно. Просто посмотрите, какими жертвами женщины Ирана борются за свои права и свободы. Мы – светское государство! Я полностью согласна с министром культуры и информации Аидой Галымовной", – написала Баян Алагузова, прикрепив видеосюжет с Аидой Балаевой.

Это, как подчеркнула продюсер, "абсолютно исчерпывающий ответ".

Ранее новый министр культуры и информации РК Аида Балаева высказалась о том, следует ли разрешать ношение хиджабов и другой религиозной одежды в школах Казахстана. Она напомнила, что этот вопрос нужно решать в соответствии с законодательством, и что Казахстан является светским государством, которое, согласно Конституции РК, отделено от религии.

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