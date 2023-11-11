Баян Алагузова высказалась об обществе, где мужчина всегда прав

11 ноября 2023 года известный казахстанский продюсер Баян Алагузова выложила новый пост в Instagram, под которым порассуждала о патриархальном обществе, сообщает Zakon.kz.

"Общество, где "мужчина всегда прав" никогда не будет здоровым?!" – обратилась она к подписчикам.

"В парламенте, где 90 процентов мужчин, никогда не будет справедливости в отношении женщин. Мы живем в патриархальном обществе, где мужчина всегда прав, а женщина сама виновата…" Баян Алагузова

Актрису поддержали комментаторы и отметили, что необходим закон, защищающий права женщин.

Сколько еще женщин должно умереть? Чтобы люди сверху это поняли или у них своих дочерей нет?

Мы затрагиваем эту тему, когда происходит какое-нибудь насилие или убийство. Когда же вступит в силу закон по защите прав женщин, чтобы наказывали мужчин за бытовое насилие…

Ежегодно столько женщин умирают от насилия, статистика высокая, это страшно.

В этой стране с малого детства и желательно со школьной скамьи надо в обязательном порядке вводить в школах с 5 класса урок о "Семейных ценностях".

Жаль, но реальность она такая. А как бороться с этим? Даже некоторые женщины сами же могут упрекать другую женщину и говорить "сама довела"... это страшно…

Алагузова и пользователи Сети говорят о трагедии, прогремевшей 9 ноября 2023 года. Тогда экс-министра Куандыка Бишимбаева задержала полиция Астаны по подозрению в убийстве жены в одном из столичных ресторанов.

Позднее в полиции заявили, что уголовное дело в отношении бывшего министра расследуют по статье "Убийство" УК РК.

Напомним, что Алагузова также пострадала от рук экс-супруга. 10 июня 2016 года она была госпитализирована с ножевыми ранениями и побоями. Бахытбек Есентаев, подозреваемый в преступлении, был взят под арест.

3 ноября 2016 года суд приговорил бывшего мужа Баян Максаткызы Бахытбека Есентаева к девяти годам лишения свободы.

Бахытбек Есентаев получил реальный срок лишения свободы, несмотря на ходатайство Баян о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.

12 июля 2022 года телеведущая прокомментировала решение суда о досрочном освобождении ее бывшего мужа.