Баян Алагузова высказалась об обществе, где мужчина всегда прав
"Общество, где "мужчина всегда прав" никогда не будет здоровым?!" – обратилась она к подписчикам.
"В парламенте, где 90 процентов мужчин, никогда не будет справедливости в отношении женщин. Мы живем в патриархальном обществе, где мужчина всегда прав, а женщина сама виновата…"Баян Алагузова
Актрису поддержали комментаторы и отметили, что необходим закон, защищающий права женщин.
- Сколько еще женщин должно умереть? Чтобы люди сверху это поняли или у них своих дочерей нет?
- Мы затрагиваем эту тему, когда происходит какое-нибудь насилие или убийство. Когда же вступит в силу закон по защите прав женщин, чтобы наказывали мужчин за бытовое насилие…
- Ежегодно столько женщин умирают от насилия, статистика высокая, это страшно.
- В этой стране с малого детства и желательно со школьной скамьи надо в обязательном порядке вводить в школах с 5 класса урок о "Семейных ценностях".
- Жаль, но реальность она такая. А как бороться с этим? Даже некоторые женщины сами же могут упрекать другую женщину и говорить "сама довела"... это страшно…
Алагузова и пользователи Сети говорят о трагедии, прогремевшей 9 ноября 2023 года. Тогда экс-министра Куандыка Бишимбаева задержала полиция Астаны по подозрению в убийстве жены в одном из столичных ресторанов.
Позднее в полиции заявили, что уголовное дело в отношении бывшего министра расследуют по статье "Убийство" УК РК.
Напомним, что Алагузова также пострадала от рук экс-супруга. 10 июня 2016 года она была госпитализирована с ножевыми ранениями и побоями. Бахытбек Есентаев, подозреваемый в преступлении, был взят под арест.
3 ноября 2016 года суд приговорил бывшего мужа Баян Максаткызы Бахытбека Есентаева к девяти годам лишения свободы.
Бахытбек Есентаев получил реальный срок лишения свободы, несмотря на ходатайство Баян о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.
12 июля 2022 года телеведущая прокомментировала решение суда о досрочном освобождении ее бывшего мужа.