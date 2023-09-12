Ерлан Нурпеисов назначен вице-министром по ЧС

12 сентября 2023 года постановлением правительства Ерлан Садкенулы Нурпеисов назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям Казахстана. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе правительства РК.

Ерлан Нурпеисов родился в 1971 году в Восточно-Казахстанской области.



Окончил Алматинский технический институт МВД РК.

Трудовую деятельность начал в 1992 году инженером отделения службы подготовки и пожаротушения, пожарной техники и средств связи отдела противопожарной охраны УВД.

В 1993-1997 гг. – инженер, старший инженер отдела организации пожаротушения Управления Государственной противопожарной службы при УВД ВКО.

В 1997-2000 гг. – старший инженер отдела материально-технического обеспечения Государственной противопожарной службы ВКО.

В 2000-2002 гг. – старший инженер отдела организации пожаротушения Оперативного управления Государственной противопожарной службы ВКО.

В 2002-2005 гг. – главный специалист отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ оперативного управления главного управления Государственной противопожарной службы ВКО.

В 2005-2006 гг. – заместитель начальника управления по координации деятельности противопожарных и аварийно-спасательных подразделений Управления по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций ВКО.

В 2006-2007 гг. – заместитель начальника Департамента противопожарной службы ВКО.

В 2007-2012 гг. – начальник ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС ВКО.

В 2012-2018 гг. – заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы.

В 2018-2020 гг. – начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

С сентября 2020 года и по настоящее время занимал должность начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Также, согласно данным пресс-службы главы правительства, назначен еще один вице-министр по ЧС. Им стал Бауыржан Сыздыков. С 2020 года он возглавлял Комитет по гражданской обороне и воинским частям.