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Законодательство РК

Назначен еще один вице-министр по ЧС

Назначен еще один вице-министр по ЧС Фото: primeminister.kz
Бауыржан Сыздыков назначен на должность вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 сентября 2023 года рассказали в пресс-службе правительства РК:

"Постановлением правительства РК Сыздыков Бауыржан Мадиевич назначен на должность вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК".

Бауыржан Сыздыков родился в 1973 году в Чимкентской области (ныне Туркестанская область). Окончил в 2000 году Казахский государственный медицинский университет, в 2010 году – Академию гражданской защиты МЧС России, в 2019 году – Московский финансово-промышленный университет "Синергия", в 2022 году – Национальный университет обороны имени Первого Президента РК – Елбасы.

Трудовую деятельность начал в 2001 году старшим офицером отдела предупреждения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, защиты территории и населения Южно-Казахстанского областного управления по чрезвычайным ситуациям.

С 2005 по 2010 годы – старший офицер, начальник отдела защиты территории и населения Управления Гражданской обороны ДЧС Южно-Казахстанской области. В 2010-2012 годы – начальник Управления защиты населения и территории Департамента Гражданской обороны МЧС РК. В 2012-2019 годы – заместитель начальника, начальник ДЧС Актюбинской области. В 2019-2020 годы – начальник ДЧС Астаны.

С 2020 года по настоящее время занимал должность председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК.

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК от 23 июня 2023 года возложено исполнение обязанностей руководителя аппарата МЧС.

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