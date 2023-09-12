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Законодательство РК

Полицейские Алматы обратились к водителям из-за рекламы на авто

Полицейские Алматы обратились к водителям из-за рекламы на авто Фото: unsplash
В Алматы в последнее время участились факты нарушения законодательства РК в сфере обеспечения безопасности дорожного движения юридическими и физическими лицами, осуществляющими перевозку пассажиров в режиме такси, сообщает Zakon.kz.

По данным городского департамента полиции, в настоящее время строевыми подразделениями управления местной полицейской службы проводятся рейды, направленные на предупреждение и пресечение нарушений, связанных с установкой рекламных конструкций, лайтбоксов, электронных панно, нанесение с нарушением плоттерной и стикерной наклейки рекламы.

"Данные устройства оказывают отвлекающее воздействие на других участников дорожного движения... Зачастую их установка и подключение к бортовой сети автомобиля выполнены без соблюдения требований СТ РК 31306 "Автомобильные транспортные средства. Нанесение рекламы на наружные поверхности", ч. 5 ст. 590 КоАП РК и других технических регламентов", – говорится в сообщении, распространенном 12 сентября 2023 года.

В ведомстве отметили, что каждое требование технических регламентов и стандартов должно быть соблюдено, поскольку речь идет о безопасности граждан.

"В этой связи напоминаем автолюбителям о необходимости привести свой транспорт в соответствие с вышеуказанными требованиями законодательства".Пресс-служба ДП Алматы

В алматинской полиции предупредили, что автолюбителей привлекут к административной ответственности, в случае выявления нарушений.

Ранее сотрудники Департамента полиции Астаны обратились к водителям из-за погодных условий.

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Столичные стражи порядка попросили автолюбителей быть максимально внимательными и осторожными во время движения, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования и боковой интервал, а также выполнять требования дорожных знаков.

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