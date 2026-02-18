Прокуратура вскрыла опасные нарушения в автобусных парках Алматы

Прокуратура Жетысуского района Алматы выявила грубые нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 февраля сообщила прокуратура Алматы.

В ходе проверки установлено, что в ряде автобусных парков к управлению общественным транспортом допускались водители без соответствующей категории "D", лишенные водительских прав, а также лица с медицинскими противопоказаниями.

По результатам надзорных мероприятий возбуждены административные производства в отношении более 15 автобусных парков. К ответственности привлечены виновные лица.

От управления пассажирским транспортом отстранены 34 водителя – с ними расторгнуты трудовые договоры. Кроме того, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены четыре должностных лица.

В настоящее время прорабатывается вопрос о признании недействительными водительских удостоверений граждан, состоящих на наркологическом и психиатрическом учете.

Также принимаются меры по усилению контроля за водителями, включая внедрение цифровых систем мониторинга.

В прокуратуре отметили, что выявленные нарушения создавали реальную угрозу жизни и здоровью пассажиров. Профилактические мероприятия и системные меры продолжаются.

Ранее стало известно, что сразу 19 автобусов изменят схемы движения в Алматы.