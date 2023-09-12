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В МИД Казахстана рассказали, что делают для облегчения получения шенгена

Казахстан шенген МИД Фото: pixabay
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге рассказал, что облегчение визового режима в странах ЕС принимается ими сообща. Он поделился, что делает казахстанский МИД для упрощения получения виз казахстанцами, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что когда иностранные делегации приезжают в Казахстан, обсуждается не только визовый режим.

"Есть экономика, политика, инвестиции, торговля, логистика. Все эти вопросы переговариваются. Или только шенгеном будем жить?"Айбек Смадияров

Во время своего приезда в Казахстан глава МИД Италии Антонио Таньяни 5 сентября пообещал работать над облечением получения виз казахстанцами. Айбек Смадияров уточнил, что решение об облегчении визового режима принимаются странами ЕС сообща.

"С каждым европейским гостем, который приезжает, мы этот вопрос обязательно обсуждаем. Шенген – это несколько государств, они принимают решение сообща. Одна страна не может это решение принять. Мы естественно, с каждым из этих партнеров проводим переговоры, чтобы в будущем, когда они будут обсуждать, у них было положительное мнение о Казахстане".Айбек Смадияров

В мае спустя достаточно долгое время Европейский союз и Казахстан достигли договоренности о начале официальных консультаций по облегчению визового режима для казахстанцев. Корреспондент Zakon.kz разбирался, что это значит и будет ли теперь нашим гражданам проще летать в Европу.

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