Главы МИД РК и Нидерландов обсудили вопросы облегчения получения шенгена для казахстанцев

Главы МИД РК и Нидерландов 3 апреля обсудили вопросы облегчения визового режима для казахстанцев в рамках Шенгенской зоны, сообщает Zakon.kz.

По информации МИД РК, по инициативе нидерландской стороны состоялся телефонный разговор заместителя премьер-министра – министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу с министром иностранных дел Королевства Нидерландов Ханке Бруинс Слот.

"В ходе беседы стороны обсудили пути укрепления двусторонних политических и торгово-экономических связей, а также взаимодействие в рамках многосторонних структур. Отдельно затронули вопросы облегчения визового режима для граждан РК в рамках Шенгенской зоны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что министры также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и договорились поддерживать регулярный диалог.

Ранее сообщалось, что казахстанцы могут столкнуться с подорожанием шенгенских виз в 2024 году. Сейчас Еврокомиссия рассматривает возможность повышения сбора за оформление шенгена на 12,5%.