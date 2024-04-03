Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Главы МИД РК и Нидерландов обсудили вопросы облегчения получения шенгена для казахстанцев

Главы МИД РК и Нидерландов обсудили вопросы облегчения получения шенгена для казахстанцев , фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 21:02 Фото: gov4c.kz
Главы МИД РК и Нидерландов 3 апреля обсудили вопросы облегчения визового режима для казахстанцев в рамках Шенгенской зоны, сообщает Zakon.kz.

По информации МИД РК, по инициативе нидерландской стороны состоялся телефонный разговор заместителя премьер-министра – министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу с министром иностранных дел Королевства Нидерландов Ханке Бруинс Слот.

"В ходе беседы стороны обсудили пути укрепления двусторонних политических и торгово-экономических связей, а также взаимодействие в рамках многосторонних структур. Отдельно затронули вопросы облегчения визового режима для граждан РК в рамках Шенгенской зоны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что министры также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и договорились поддерживать регулярный диалог.

Ранее сообщалось, что казахстанцы могут столкнуться с подорожанием шенгенских виз в 2024 году. Сейчас Еврокомиссия рассматривает возможность повышения сбора за оформление шенгена на 12,5%. 

Читайте также

Школьников в Актау могут перевести на шестидневку
Школьников в Актау могут перевести на шестидневку
Антикор: Системные коррупционные риски вскрыты в сфере спорта
Антикор: Системные коррупционные риски вскрыты в сфере спорта
суд над Бишимбаевым, парад, СОВБЕЗ ШОС
Показания Бишимбаева, в Казахстане не будет парада, встреча Токаева с секретарями Совбеза ШОС – итоги дня
Диана Абдуллаева
Нуртлеу Мурат Европейский Союз МИД РК Казахстан Нидерланды
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Показания Куандыка Бишимбаева в суде – трансляция
Показания Куандыка Бишимбаева в суде – трансляция
Шпаргалка о землетрясениях: сейсмологи подготовили новые карты разломов
Тектонические разломы в Алматы, на юге и востоке страны: сейсмологи подготовили новые карты опасных зон
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: