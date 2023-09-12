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12 сентября – день местных органов военного управления

12 сентября – день местных органов военного управления Фото: Алматинский гарнизон
В Департаменте по делам обороны города Алматы прошло торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику – Дню местных органов военного управления, сообщает Zakon.kz.

Начальник ДДО города Алматы полковник Фархат Курмангажинов в своем выступлении поздравил личный состав местных органов военного управления с профессиональным праздником.

"12 сентября 1991 года вступил в силу Указ Президента Казахской Советской Социалистической Республики о придании статуса республиканского органа Военному комиссариату Казахской ССР и подчинении ему областных военных комиссариатов республики. Именно поэтому 12 сентября определено памятной датой – Днем местных органов военного управления. Поздравляя вас с профессиональным праздником, выражаю вам искреннюю благодарность за вносимый вами вклад в наше общее дело укрепления обороноспособности страны. Убежден, что и в дальнейшем личный состав местных органов военного управления будет не менее добросовестно и эффективно выполнять возложенные задачи". Фархат Курмангажинов
12 сентября – день местных органов военного управления

Фото: Алматинский гарнизон

В честь праздника особо отличившиеся военнослужащие местных органов военного управления города Алматы получили благодарственные письма, почетные грамоты и ведомственные награды.

Сегодня МОВУ совместно с местными исполнительными органами выполняют задачи по приписке граждан к призывным участкам, призыву на срочную воинскую службу и по контракту, в том числе офицеров запаса, а также мероприятия мобилизационной подготовки и мобилизационного развертывания для нужд вооруженных сил, других войск и воинских формирований. Кроме того, МОВУ активно участвуют в общественных мероприятиях, направленных на поднятие престижа воинской службы и на патриотическое воспитание подрастающего поколения. К таким мероприятиям привлекают общественные объединения и ветеранские организации в регионах.

12 сентября – день местных органов военного управления

Фото: Алматинский гарнизон

В рамках цифровизации армии 93% услуг, оказываемых местными органами военного управления, уже перевели в электронный формат. Это позволяет гражданам удаленно получать все необходимые документы в онлайн-формате.

Сегодня местные органы военного управления, будучи неотъемлемой частью вооруженных сил Республики Казахстан, обеспечивают их поддержание в боевой и мобилизационной готовности, своевременно осуществляя комплектование личным составом, обеспечивают организацию военно-патриотической работы среди призывников и допризывной молодежи, руководят ее подготовкой к предстоящей воинской службе. Для накопления военнообученного резерва местными органами военного управления постоянно проводится работа по призыву военнообязанных на воинские сборы. Граждане пополняют подразделения Вооруженных Сил, других войск и воинские формирования.

12 сентября – день местных органов военного управления

Фото: Алматинский гарнизон

Стремительное развитие технологий во многом изменило порядок организации деятельности МОВУ, требуя перехода на использование цифровых возможностей. Очевидно, что деятельность местных органов военного управления играет ключевую роль в мобилизационной готовности нашего государства.

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Редакция Zakon.kz
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