Пресс-релизы

В Астане чествовали военных журналистов

люди, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 16:29 Фото: gov.kz
В Министерстве обороны Республики Казахстан состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню военного журналиста, сообщает Zakon.kz.

Этот профессиональный праздник объединил журналистов, освещающих деятельность армии, формирующих общественное доверие и уважение к Вооруженным силам.

От имени главы оборонного ведомства с приветственным словом выступил заместитель министра обороны вице-адмирал Серик Бурамбаев. Он подчеркнул важность роли военных журналистов в укреплении имиджа армии, донесении объективной информации и воспитании патриотизма в обществе.

Фото: gov.kz

Он также поздравил представителей пресс-служб Национальной гвардии МВД и Пограничной службы КНБ, Центра медиа-контента и редакции газеты "Сарбаз". В торжественном мероприятии также приняли участие журналисты республиканских телеканалов, газет, блогеры и ветераны военной журналистики, стоявшие у истоков пресс-службы Министерства обороны и газеты "Қазақстан сарбазы – Воин Казахстана".

В завершение встречи вице-адмирал Бурамбаев вручил участникам грамоты и благодарственные письма за профессионализм, преданность делу и вклад в развитие отечественной военной журналистики.

Мероприятие стало доброй традицией, символом уважения к людям, которые первыми рассказывают стране о жизни и службе защитников Отечества.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
