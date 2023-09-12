Машина скорой помощи застряла в грязи на окраине Кокшетау

Кадры, на которых видно, что машина скорой помощи не смогла приехать на вызов в Кокшетау из-за отсутствия дороги, появились в Сети. В акимате города пообещали, что асфальт на проблемной улице появится через год, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилось видео, на котором жители Кокшетау запечатлели машину скорой помощи, которая не смогла добраться до пациента из-за отсутствия дороги.

"Сегодня, 12 сентября, прибыв на срочный вызов, машина скорой помощи не смогла доставить пациента в больницу, так как сама нуждалась в помощи. Оказавшись на улице Тумар микрорайона Застанционный, машина увязла в грязи", – рассказали пользователи.

На помощь больному пришлось вызывать вторую "скорую", а застрявшую в грязи машину с медиками вызволили пожарные. Жители Кокшетау отреагировали на ситуацию с возмущением и задались вопросом, когда в отдаленных микрорайонах города наконец починят дороги.

В акимате Кокшетау на запрос Zakon.kz ответили, что в 2022 году в микрорайоне Застанционном отремонтировали 11 дорог с щебеночным покрытием, в том числе улицу Тумар. В этом году в микрорайоне провели средний ремонт 1,5 км улиц (ул. Тумар среди них нет). Асфальта на улице Тумар не будет еще как минимум год – соответствующие работы планируют организовать только в 2024-м.

"На 2024 год запланирован ремонт шести участков дорог пос. Застанционный (ул. Иконникова, ул. Папанина, ул. К. Цеткин, ул. Кошевого, ул. Тумар, ул. Чернышевского) – 7,4 км. Предусматривается укладка асфальтобетонного покрытия на проезжей части, укрепление обочин, нарезка кюветов вдоль дороги для водоотвода. На данный момент объявлен конкурс на разработку технической документации", – заверили в пресс-службе акимата.

Таким образом, жителям Кокшетау придется еще какое-то время вызывать одновременно со скорой помощью еще и пожарную машину – для уверенности.

Ранее министр транспорта Марат Карабаев доложил, что президент поставил задачу до 2029 года качественно построить и реконструировать 8 тысяч км дорог республиканской сети.