Пациента везли в больницу: в Кокшетау автомобиль скорой помощи застрял на выезде из дач

Фото: Zakon.kz

В Кокшетау, в районе городских дач, автомобиль скорой помощи, перевозивший пациента в медицинское учреждение, оказался в сложной дорожной ситуации. Из-за размокшей дороги, покрытой снегом и грязью, машина забуксовала и не смогла самостоятельно продолжить движение, сообщает Zakon.kz.

На место оперативно прибыли силы ДЧС Акмолинской области. Спасатели быстро оценили обстановку и с помощью буксировочного троса помогли вытащить автомобиль скорой помощи. "Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарного подразделения автомобиль скорой помощи смог продолжить путь в медицинское учреждение, а пациент – вовремя получить необходимую помощь. В сложных погодных условиях взаимовыручка и оперативность служб спасения особенно важны". Пресс-служба МЧС РК Ранее спасатели вызволили девушку из беды в Актобе.

