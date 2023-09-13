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Куда казахстанцы могут сообщить о коррупции

Куда казахстанцы могут сообщить о коррупции Фото: Zakon.kz
Агентство РК по противодействию коррупции запустило Telegram-бот, куда граждане могут отправлять сообщения о фактах коррупции. Об этом стало известно сегодня, 13 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

"В целях оперативного реагирования на сообщения о коррупционных фактах Антикоррупционная служба запускает Telegram-бот @antikorkz_bot", – говорится в сообщении.

Также в этот чат-бот казахстанцы могут сообщить информацию о разыскиваемых лицах.

Ориентировки по разыскиваемым лицам публикуются на сайте Аниктора.

"Отметим, что по другим вопросам граждане могут позвонить по короткому номеру 1424 и получить консультацию", – добавили в Антикоре.

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Казахстанцы, сообщившие о коррупции, получат вознаграждение

Ранее председатель Антикоррупционной службы приказом от 29 августа 2023 года утвердил Правила поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих (оказавших) содействие в противодействии коррупции. Подробнее о размерах вознаграждения можно узнать по ссылке выше.

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