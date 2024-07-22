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Законодательство РК

Незамедлительно сообщите в полицию: Антикор обратился к казахстанцам

Незамедлительно сообщите в полицию: Антикор обратился к казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 11:37 Фото: pexels
Агентство РК по противодействию коррупции сегодня, 22 июля 2024 года, обратилось к гражданам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцев предупредили о мошенниках.

"Антикоррупционная служба предупреждает граждан о мошеннических действиях со стороны отдельных лиц, которые по средствам мессенджеров (WhatsApp, Telegram и др. каналы связи) создают фальшивые аккаунты и осуществляют звонки от имени руководства Агентства по противодействию коррупции и сотрудников органа, а также рассылают недостоверную информацию. Мошенники отправляют файлы специально изготовленных документов с символикой Антикора", – следует из обращения Антикоррупционной службы.

Агентство просит "не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства".

"В случае получения подобных звонков просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы".Пресс-служба Антикоррупционной службы

Ранее сообщалось, что по Казнету вновь гуляет фейковое объявление от имени Токаева, в котором говорится, что якобы каждому казахстанцу положено 150 тыс. тенге.

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