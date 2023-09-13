Переизбрать председателя ОСИ в Казахстане теперь можно онлайн

Фото: пресс-служба акимата Алматы

​Теперь жители многоквартирных жилых домов в Казахстане могут переизбрать председателя ОСИ без долгого поквартирного сбора подписей и принимать быстрые решения по управлению домом, сообщает Zakon.kz.

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