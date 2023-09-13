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Переизбрать председателя ОСИ в Казахстане теперь можно онлайн

Переизбрать председателя ОСИ в Казахстане теперь можно онлайн Фото: пресс-служба акимата Алматы
​Теперь жители многоквартирных жилых домов в Казахстане могут переизбрать председателя ОСИ без долгого поквартирного сбора подписей и принимать быстрые решения по управлению домом, сообщает Zakon.kz.

​Всем казахстанцам стала доступна услуга "Смена председателя ОСИ".

"Для смены председателя ОСИ в своем доме необходимо авторизоваться, пройти голосование, выбрать нового председателя, после завершения которого автоматически переизбирается председатель ОСИ". Министерство юстиции Республики Казахстан

Министерством юстиции совместно с ТОО "Управдом Казахстан" в марте 2023 года реализован проект "Регистрация ОСИ онлайн", который предусматривает онлайн сбор подписей жильцов, автоматический подсчет голосов, подсчет кворума и формирование электронного протокола. В настоящее время запущено более 180 инициативных групп, из которых электронно зарегистрировано порядка 25 ОСИ.

"Данный проект показал прозрачность деятельности ОСИ, исключение мошеннических действий, автоматизацию процессов при управлении домом, исключение бумажного документооборота". Министерство юстиции Республики Казахстан

Ранее редакция Zakon.kz рассказывала, как создать и зарегистрировать ОСИ. 

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