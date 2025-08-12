Что изменится для председателей ОСИ в Казахстане после 15 сентября

В Казахстане в скором времени все председатели объединений собственников имущества (ОСИ) будут обязаны войти в состав совета дома, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 августа рассказали в пресс-службе Министерства промышленности и строительства (МПС) РК:

"На основании принятых изменений в Законе РК "О жилищных отношениях" после 15 сентября 2025 года председатель объединения собственников имущества будет избираться на собрании сроком на три года и входить в состав совета дома. Для утверждения в председатели и в состав совета кандидат должен быть собственником имущества квартиры или нежилого помещения. Также к рассмотрению допускаются члены семьи собственника (супруг (супруга), дети, родители, постоянно проживающие с собственником квартиры, нежилого помещения".

Также отмечается, что председатель ОСИ вправе:

без доверенности представлять интересы объединения собственников имущества во всех судах, государственных органах и иных организациях;

при соблюдении протокольных решений собрания собственников либо совета дома в тех случаях, когда председатель ОСИ не может исполнять свои функции по причине временной нетрудоспособности или иной причине более 15 календарных дней, совет дома избирает временно исполняющего обязанности председателя объединения собственников имущества из числа совета дома. Но на срок не более шести месяцев до момента избрания нового председателя ОСИ;

для управления объектом кондоминиума заключить трудовой договор с управляющим многоквартирным жилым домом. Для этого ему необходимо решение собрания или решение совета дома при делегировании полномочий о найме управляющего.

"Управляющий многоквартирным жилым домом должен быть гражданином Республики Казахстан и иметь документ о признании его профессиональной квалификации". Пресс-служба МПС РК

После заключения трудового договора и оформления управляющий направляет информацию в жилищную инспекцию для включения данных сведений в реестр субъектов управления объектом кондоминиума и управляющих многоквартирными жилыми домами.

"Таким образом, председатель остается в управлении объектом с функциями совета дома, а управляющий ведет основную деятельность по объекту на основании трудового договора". Пресс-служба МПС РК

Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства" 15 июля 2025 года.