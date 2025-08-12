#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
542.66
631.98
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
542.66
631.98
6.77
Общество

Что изменится для председателей ОСИ в Казахстане после 15 сентября

Новостройка, новостройки, новые дома, новый дом, жилые комплексы, ЖК, высотные дома, многоэтажные дома , фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 17:42 Фото: Zakon.kz
В Казахстане в скором времени все председатели объединений собственников имущества (ОСИ) будут обязаны войти в состав совета дома, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 августа рассказали в пресс-службе Министерства промышленности и строительства (МПС) РК:

"На основании принятых изменений в Законе РК "О жилищных отношениях" после 15 сентября 2025 года председатель объединения собственников имущества будет избираться на собрании сроком на три года и входить в состав совета дома. Для утверждения в председатели и в состав совета кандидат должен быть собственником имущества квартиры или нежилого помещения. Также к рассмотрению допускаются члены семьи собственника (супруг (супруга), дети, родители, постоянно проживающие с собственником квартиры, нежилого помещения".

Также отмечается, что председатель ОСИ вправе:

  • без доверенности представлять интересы объединения собственников имущества во всех судах, государственных органах и иных организациях;
  • при соблюдении протокольных решений собрания собственников либо совета дома в тех случаях, когда председатель ОСИ не может исполнять свои функции по причине временной нетрудоспособности или иной причине более 15 календарных дней, совет дома избирает временно исполняющего обязанности председателя объединения собственников имущества из числа совета дома. Но на срок не более шести месяцев до момента избрания нового председателя ОСИ;
  • для управления объектом кондоминиума заключить трудовой договор с управляющим многоквартирным жилым домом. Для этого ему необходимо решение собрания или решение совета дома при делегировании полномочий о найме управляющего.
"Управляющий многоквартирным жилым домом должен быть гражданином Республики Казахстан и иметь документ о признании его профессиональной квалификации".Пресс-служба МПС РК

После заключения трудового договора и оформления управляющий направляет информацию в жилищную инспекцию для включения данных сведений в реестр субъектов управления объектом кондоминиума и управляющих многоквартирными жилыми домами.

"Таким образом, председатель остается в управлении объектом с функциями совета дома, а управляющий ведет основную деятельность по объекту на основании трудового договора".Пресс-служба МПС РК

Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства" 15 июля 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Ливни с градом и 41-градусная жара надвигаются на Казахстан
Общество
18:02, Сегодня
Ливни с градом и 41-градусная жара надвигаются на Казахстан
Год рабочих профессий: в промышленном центре страны состоялся пресс-тур
Общество
17:26, Сегодня
Год рабочих профессий: в промышленном центре страны состоялся пресс-тур
Гранты в магистратуру: в Казахстане начался прием документов
Общество
16:45, Сегодня
Гранты в магистратуру: в Казахстане начался прием документов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: