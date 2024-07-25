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9 тысяч акмолинцев трудоустроились с начала года благодаря карьерным центрам

9 тысяч акмолинцев трудоустроились с начала года благодаря карьерным центрам, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 13:07 Фото: Берик Ескенов
В Акмолинской области ведется комплексная работа, направленная на трудоустройство граждан и повышение благосостояния жителей региона. С начала текущего года в карьерные центры области в поисках работы обратились 18 257 человек, из них 14 029 зарегистрированы в качестве безработных граждан.

Подробнее рассказали в КГУ "Центр трудовой мобильности Акмолинской области" Управления координации занятости и социальных программ.

"При содействии филиалов карьерных центров Акмолинской области всего было трудоустроено 9514 человек, это 53% от числа обратившихся. На постоянное рабочее место было трудоустроено 7628 человек. Работы в данном направлении продолжаются, в качестве безработных на учете состоят 4720 человек. Стоит отметить, что при плане 32 219 рабочих мест всего было создано 14 359 новых рабочих мест, из них постоянные – 10 612, временные – 3747, или 44,6% от плана. На создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов при плане 20 рабочих мест созданы и трудоустроены три человека, или 15%".  Директор Центра трудовой мобильности и управления координации занятости и соцпрограмм Акмолинской области Жанагуль Байканурова

Сообщается, что в рамках первого направления национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы был проделан ряд работ. По направлению "Социальные рабочие места" была запланировано трудоустроить 329 человек, на сегодняшний день всего направлено 323 человека, или 98% из намеченного плана, из них 91 человек завершил работу, трудоустроено 79 человек.

"На молодежную практику мы планировали отправить 672 молодых акмолинца, на данный момент всего направлено 273 человека, или 41% из планируемого количества . Из них 58 человек отработали, трудоустроен 41 человек. На общественные работы при плане 967 человек всего направлено 1090 человек, или 113%. Из них 216 человек завершили договор, трудоустроены 160 человек. По линии проекта "Первое рабочее место" планировалось охватить 157 человек, всего направлено 91, или 58%. Из них 15 человек завершили работу, трудоустроены 10 человек".

По проекту "Серебряный возраст" план составлял 252 человека, всего направлено 250 человек, или 99%. Из них 44 человека завершили, трудоустроены 40 человек. По направлению "Контракт поколений" планировалось охватить 23 человека, всего направлено 10, или 43%. Из них 4 человека завершили работу, трудоустроены два человека.

"К тому же на краткосрочное профессиональное обучение при плане 544 человека всего направлено 415 человек, или 77%", – резюмировали в Центре трудовой мобильности и управления координации занятости и соцпрограмм Акмолинской области.

Стало известно, что в рамках второго направления национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы будет реализовано несколько бизнес-идей. Для их реализации в течение 2024 года планируется выдача 167 безвозмездных грантов до 400 МРП для лиц из числа социально уязвимых слоев населения. На сегодняшний день получили гранты 84 человека, или 50%.

Центром трудовой мобильности будут продолжены меры, направленные на занятость безработного населения области. Например, в текущем году в рамках трудоустройства целевых групп по квоте запланировано трудоустроить 39 лиц, освободившихся из мест лишения свободы, из них трудоустроено 16 человек, или 41%. Также 47 человек, состоящих на учете службы пробации, из них трудоустроено 30 человек, или 63%. 20 – из числа молодежи, потерявших или оставшихся до наступления совершеннолетия без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций образования. Сообщается, что трудоустройство по квоте будет выполняться по мере обращения вышеуказанных лиц.

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