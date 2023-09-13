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Полиция прокомментировала слухи об оформлении кредитов по видеозвонкам в Казахстане

Фейк о мошенничестве через видеозвонки опровергли в Казахстане Фото: pixabay
Департамент полиции Костанайской области прокомментировал слухи о новом виде мошенничества, который якобы появился в Казахстане. В правоохранительных органах уточнили, что мошенники пока не научились оформлять на граждан кредиты по видеозвонкам, сообщает Zakon.kz.

По информации StopFake.kz, ранее в Казнете и популярных мессенджерах распространилось видео, в котором казахстанцев пугают "новым видом мошенничества". Утверждается, что в Костанае якобы уже зарегистрировали два случая, когда мошенники оформили на граждан кредиты с помощью видеозвонков.

Людям якобы поступают видеозвонки с неизвестных номеров, а после этого злоумышленники обрабатывают изображение лица жертвы и оформляют кредиты. В ДП Костанайской области эту информацию опровергли и указали, что подобных случаев не было.


"Информация не соответствует действительности. Из 800 зарегистрированных с начала 2023 года случаев интернет-мошенничества по Костанайской области не было фактов, о которых рассказывает автор видео", – успокоили казахстанцев в ведомстве.

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