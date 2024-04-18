Казахстанцев видеозвонками атакуют лжеполицейские

Жителей Казахстана предупреждают о новом виде интернет-мошенничества. В WhatsApp активно поступают видеозвонки якобы от сотрудников полиции, сообщает Zakon.kz.

Если вам позвонили и представились сотрудником правоохранительных органов, несомненно, подчеркивает представитель Департамента полиции Жетысуской области Меруерт Морякова, можно и растеряться.

"Ведь вопросы, которые они задают, на первый взгляд никак не связаны с целью залезть в ваш кошелек. Подсознательно каждый из нас боится какого-либо уголовного преследования. Это психологическая уловка, которая заставляет вас выйти из себя и перестать принимать рациональные решения и полностью отключает ваше критическое мышление". Меруерт Морякова

Также в публикации Stopfake.kz сказано, что мошенники могут представить липовые документы и внутренние номера телефонов, имена, данные и фотографии настоящих сотрудников, взятые ими из открытых источников.

"Аферисты иногда просят оказать содействие в проведении специальных операций по поимке недобросовестных сотрудников банка. Но конечный результат один – они попросят взять кредит, а затем перевести деньги на их счет. Это якобы нужно, чтобы отследить действия недобросовестных сотрудников банка. Аферисты дают четкие инструкции". Меруерт Морякова

Необходимо помнить, что сотрудники полиции никогда не просят уточнить данные о банковских счетах и персональные данные. Особенно не просят оказать содействие в проведении каких-либо спецопераций.

"Уважаемые граждане! Если вам позвонили и представились сотрудниками ведомства, то не произносите такие фразы, как "да" или "нет", ведь их могут впоследствии использовать для биометрики. Не разглашайте никаких данных и сразу же положите трубку. Запомните: если вами заинтересовались настоящие сотрудники ведомств, то они отправят официальную повестку либо пригласят в ближайшее отделение полиции для дачи показаний". Меруерт Морякова

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