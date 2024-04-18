Казахстанцев видеозвонками атакуют лжеполицейские
Если вам позвонили и представились сотрудником правоохранительных органов, несомненно, подчеркивает представитель Департамента полиции Жетысуской области Меруерт Морякова, можно и растеряться.
"Ведь вопросы, которые они задают, на первый взгляд никак не связаны с целью залезть в ваш кошелек. Подсознательно каждый из нас боится какого-либо уголовного преследования. Это психологическая уловка, которая заставляет вас выйти из себя и перестать принимать рациональные решения и полностью отключает ваше критическое мышление".Меруерт Морякова
Также в публикации Stopfake.kz сказано, что мошенники могут представить липовые документы и внутренние номера телефонов, имена, данные и фотографии настоящих сотрудников, взятые ими из открытых источников.
"Аферисты иногда просят оказать содействие в проведении специальных операций по поимке недобросовестных сотрудников банка. Но конечный результат один – они попросят взять кредит, а затем перевести деньги на их счет. Это якобы нужно, чтобы отследить действия недобросовестных сотрудников банка. Аферисты дают четкие инструкции".Меруерт Морякова
Необходимо помнить, что сотрудники полиции никогда не просят уточнить данные о банковских счетах и персональные данные. Особенно не просят оказать содействие в проведении каких-либо спецопераций.
"Уважаемые граждане! Если вам позвонили и представились сотрудниками ведомства, то не произносите такие фразы, как "да" или "нет", ведь их могут впоследствии использовать для биометрики. Не разглашайте никаких данных и сразу же положите трубку. Запомните: если вами заинтересовались настоящие сотрудники ведомств, то они отправят официальную повестку либо пригласят в ближайшее отделение полиции для дачи показаний".Меруерт Морякова
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