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Общество

Зарплаты учителей в Казахстане выросли вдвое: какие доплаты и стимулы получают педагоги?

Зарплаты учителей в Казахстане выросли вдвое: какие доплаты и стимулы получают педагоги?, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 13:35 Фото: gov.kz
В Казахстане насчитывается около 400 тыс. педагогов, работающих в 8 тыс. школ по всей стране. По данным Министерства просвещения РК, порядка 300 тыс. из них уже получают доплаты за квалификационные категории, присвоенные по итогам аттестации, сообщает Zakon.kz.

С 2020 года, согласно поручению президента, заработная плата педагогов была увеличена на 100%, то есть в два раза. В сентябре 2023 года дополнительное повышение на 30% получили воспитатели дошкольных организаций, а также доплату на 30-35% педагоги организаций технического и профессионального образования, привлеченные с производства.

После принятия Закона РК "О статусе педагога" размер зарплаты учителей стал зависеть от нескольких факторов, включая уровень образования, квалификации (мастер, исследователь, эксперт, модератор), стаж, объем нагрузки, а также дополнительные выплаты за условия труда, академическую степень (10 МРП), наставничество и внеурочные спортивные занятия (100% от базового должностного оклада).

Так, по данным Минпросвещения РК, педагоги с разными квалификационными категориями получают надбавки:

  • педагог-мастер – 50%;
  • педагог-исследователь – 40%;
  • педагог-эксперт – 35%;
  • педагог-модератор – 30%.

Особое внимание уделяется сельским педагогам – их зарплата выше минимум на 25% по сравнению с городскими коллегами.

"По итогам 2024 года средняя заработная плата учителя в Казахстане на одну ставку (16 часов) составила 352 тыс. тенге в городе и 435 тыс. тенге в селе. При этом, согласно данным Национальной образовательной базы данных (НОДБ), половина педагогов страны работают на 1,5 ставки (24 часа), получая в среднем 581 тыс. тенге в месяц".Пресс-служба МП РК

Кроме того, Казахстан – одна из немногих стран, в которых есть практика поощрения педагогов за достижения в области образования, подготовку призеров олимпиад и получение государственных наград. В 2024 году 89 педагогов стали лауреатами государственных премий, размер которых составил 3,6 млн тенге (1000 МРП). Среди награжденных – Герои труда, заслуженные учителя Казахстана, победители конкурса "Лучший педагог".

"Таким образом, в последние пять лет Казахстан сделал значительные шаги в сторону повышения статуса и финансового благосостояния педагогов, обеспечив не только рост базовой заработной платы, но и систему надбавок и стимулирующих выплат".Пресс-служба МП РК

Ранее сообщалось, что в Казахстане появится Центр развития педагогической науки.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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