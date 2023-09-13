Аймагамбетов высказался о переполненных школах в Казахстане

Депутат Мажилиса Парламента РК Асхат Аймагамбетов в кулуарах палаты 13 сентября 2023 года прокомментировал распространяемые в соцсетях видео с переполненными школами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Асхат Аймагамбетов высказался про большое количество детей в школах.

"Если говорить о ситуации, связанной с большим количеством детей в школах, количество трехсменных школ сильно не уменьшилось, в том числе потому, что идет застройка в наших мегаполисах там, где нет готовой социальной инфраструктуры. Там, где активная застройка, так называемых "человейников", учатся в три смены. Но дети не виноваты в том, что, когда выдавали разрешение на строительство таких многоэтажных жилых домов, акимат не учел очевидные вещи", – заявил мажилисмен.

По его словам, депутаты подготовили законопроект, которым будет запрещено давать разрешение на строительство такого рода многоквартирных жилых домов, если там нет готовых школ, детских садов и социальной инфраструктуры.

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Ранее в Сети распространилось видео от 4 сентября 2023 года, на котором видно переполненный учениками коридор. Замакима Астаны Есет Байкен признал, что такая ситуация имела место в школе №59 во время перемены.