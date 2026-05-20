Аймагамбетов об отмене выпускных для учеников начальной школы: Превращается в ярмарку тщеславия

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов в кулуарах правительства 20 мая 2026 года прокомментировал отмену традиционных выпускных мероприятий для учеников начальной школы, передает корреспондент Zakon.kz.

Асхат Аймагамбетов отметил, что праздники никто не отменяет.

"Прощайтесь с "Букварем", прощайтесь с начальной школой – это будет торжественное мероприятие, встречи трогательные", – сказал он.

По словам мажилисмена, люди привыкли проводить такие мероприятия и в детских садах, и в школе после окончания того или иного этапа.

"Прощание с каждой условно книгой (Прощание с букварем. – Прим. ред.), классом проводят – это иногда, честно говоря, превращается в ярмарку тщеславия, гонку. Иногда нужно платить огромные деньги за виньетку. Но я могу сделать фотографию на свой смартфон и за 10 минут сделать эту виньетку. Зачем мне платить, иногда, бывает, и десятки тысяч?" – задался вопросом Асхат Аймагамбетов.

Ранее в Министерстве просвещения (МП) Казахстана напомнили, что проведение торжественных мероприятий в организациях дошкольного, среднего, технического и профессионального, а также послесреднего образования в ресторанах, кафе, банкетных залах, на базах отдыха и на природе запрещается.